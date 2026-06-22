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البانيه بـ190 جنيها.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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البانيه بـ190 جنيها.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
رشا عوني

تشهد اسعار الدواجن اليوم الأثنين 22 يونيو استقرارا ملحوظا بالأسواق بعد انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبانيه ، ليزداد الإقبال على شراء الدواجن خلال هذه الفترة بعد موجة الهبوط الأخيرة.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، لتسجل بسعر الجملة في المزارع 59 جنيها، بينما يتراوح سعر الكيلو في محلات بيع الدواجن بين 68 إلى 75 جنيها. 

سعر البانيه اليوم

وبعد انخفاض سعر الفراخ البيضاء ، انعكس ذلك  إيجابا على أسعار البانيه، والذي يبدأ يسعر 190 جنيها، ويصل إلى 210 جنيهات للكيلو حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ويستقر سعر الفراخ البلدي اليوم في المزارع وبورصة الدواجن عند مستويات 119 و120 جنيها، فيما يسجل متوسط سعر الكيلو نحو 125 جنيها، وقد يصل إلى 135 جنيها في بعض المناطق السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وتسجل أسعار الفراخ الساسو مستويات 83 و84 جنيها في بورصة الدواجن والمزارع، بينما تصل في محلات بيع الدواجن والأسواق بأسعار تبدأ من 97 جنيها للكيلو، وفي المقابل يتراوح سعر الفراخ الأمهات بين 45 و46 جنيها، ويصل سعرها للمستهلك بما يتراوح بين 55 إلى 60 جنيها.



أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

تتراجع أسعار مشتقات الفراخ البيضاء في ظل انخفاض أسعار الدواجن، ونرصد متوسطات الأسعار كالتالي:

  • البانيه: 195 جنيها.
  • أوراك الدجاج: 74 جنيها.
  • الشيش طاووق: 150 جنيها.
  • شيش طاووق بالجلد: 130 جنيها.
  • حمام كداب: 120 جنيها.
  • صدور بالعظم: 130 جينها.
  • الأجنحة: 45 جنيها.
  • الكبدة: 130 جنيها.
  • القوانص: 60 جنيها.
  • الكبد والقوانص: 90 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت أبيض شركات من 13 إلى 20 جنيها.
  • كتكوت أبيض أهالي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • كتكوت ساسو من 8 إلى 9 جنيهات.
  • كتكوت ساسو بيور من 9 إلى 10 جنيهات.
  • كتكوت بلدي مشعر من 6 إلى 6.5 جنيه.
  • كتكوت روزي بيور من 9 إلى 10 جنيهات.
  • كتكوت جيل ثاني من 9 إلى 10 جنيهات.
  • كتكوت القاهرة: 15 جنيها.
  • كتكوت دلتا مصر: 18 جنيها.
  • كتكوت كايرو ثري: 18 جنيها.
  • كتكوت الشروق: 20 جنيها.
  • كتكوت الأبرار: 19 جنيها.
اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن سعر البيض سعر البانيه انخفاض اسعار الدواجن

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