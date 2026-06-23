انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

مازالت أسعار الدواجن تشهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة حيث هبط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق لحوالي70 جنيهاً للمستهلكين ، كما انخفض سعر البيض ليثير حالة من الجدل في السوق المصري، وهو ما جعل الإقبال على شراء البيض و الفراخ يزداد أضعاف.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 يونيو2026 في الأسواق ..

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2026 تراجعًا جديدًا في بورصة الدواجن، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 60 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع للمستهلك في الأسواق نحو 70 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 200 إلى 210 جنيهات داخل الأسواق، حيث يعد الأكثر طلبا وإقبالا في محلات الدواجن بعد انخفاض سعر الفراخ البيضاء .

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة والبورصة نحو 100 جنيه، بينما بلغ سعره للمستهلك في الأسواق حوالي 110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 75 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأحمر حوالي 85 جنيهًا، في حين وصل سعر البيض البلدي إلى 90 جنيهًا للكرتونة.

هل يتم استخدام المنشطات في تربية الدواجن ؟

حسم الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، الجدل المثار حول استخدام الهرمونات والمنشطات في تربية الدواجن داخل المزارع المصرية.

وأكد خلال مداخلة تلفزيونية برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن»، أن ما يتم تداوله بشأن استخدام هرمونات في صناعة الدواجن لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن المزارع المصرية لا تستخدم أي مواد محظورة أو منشطات تؤثر على سلامة المنتج.

وأوضح أن صناعة الدواجن تخضع لرقابة وإجراءات فنية وصحية دقيقة تضمن جودة المنتج المطروح للمستهلك، مؤكدًا أن الدواجن المصرية آمنة وصالحة للاستهلاك.

التحاليل المعملية الفيصل في مواجهة الشائعات

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن أي ادعاءات تتعلق باستخدام مواد محظورة يمكن حسمها بسهولة من خلال التحاليل والفحوصات المعملية المتخصصة، موضحًا أن النتائج العلمية الموثقة هي المرجع الأساسي للحكم على سلامة الغذاء.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير المتخصصة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والرقابية.