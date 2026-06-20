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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدواجن اليوم .. والشعبة تكشف مفاجأة بشأن الهرمونات في المزارع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 61 و62 جنيهًا، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك إلى ما بين 75 و80 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح داخل الأسواق.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار الإنتاج المحلي الذي يقدر بنحو 1.4 مليار دجاجة سنويًا، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز وتنمية قطاع الثروة الداجنة.

الدولة تستهدف التوسع في صادرات الدواجن

وتسعى وزارة الزراعة إلى زيادة صادرات الدواجن المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة إلى أسواق الخليج العربي وعلى رأسها السعودية والكويت، في إطار خطة تستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

ويُعد قطاع الدواجن من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تقدر استثماراته بنحو 90 مليار جنيه، كما يوفر فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

أسعار الرومي والبط تسجل مستويات مرتفعة

وفيما يتعلق بأسعار الديك الرومي، تراوح سعر الكيلو بين 150 و160 جنيهًا داخل الأسواق المحلية، في ظل محدودية الإنتاج المحلي واعتماد السوق بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب.

أما أسعار البط فتراوحت بين 130 و140 جنيهًا للكيلو، بينما يقدر عدد البط في مصر بنحو 4 ملايين طائر، بما يمثل حوالي 7% من إجمالي أعداد الدواجن.

تراجع الساسو واستقرار الكتاكيت

وسجلت الدواجن الساسو تراجعًا بنحو جنيهين لتصل إلى 90 جنيهًا للكيلو، بحسب الأسعار المعلنة في الأسواق.

في الوقت نفسه، دارت أسعار الكتاكيت حول 9 إلى 10 جنيهات للكتكوت، بالتزامن مع استمرار تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الثروة الداجنة وتشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

رئيس شعبة الدواجن: لا هرمونات أو منشطات في المزارع المصرية

وفي سياق متصل، حسم الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، الجدل المثار حول استخدام الهرمونات والمنشطات في تربية الدواجن داخل المزارع المصرية.

وأكد خلال مداخلة تلفزيونية برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن»، أن ما يتم تداوله بشأن استخدام هرمونات في صناعة الدواجن لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن المزارع المصرية لا تستخدم أي مواد محظورة أو منشطات تؤثر على سلامة المنتج.

وأوضح أن صناعة الدواجن تخضع لرقابة وإجراءات فنية وصحية دقيقة تضمن جودة المنتج المطروح للمستهلك، مؤكدًا أن الدواجن المصرية آمنة وصالحة للاستهلاك.

التحاليل المعملية الفيصل في مواجهة الشائعات

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن أي ادعاءات تتعلق باستخدام مواد محظورة يمكن حسمها بسهولة من خلال التحاليل والفحوصات المعملية المتخصصة، موضحًا أن النتائج العلمية الموثقة هي المرجع الأساسي للحكم على سلامة الغذاء.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير المتخصصة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والرقابية.

دعوات لتعزيز الرقابة وتنظيم السوق

وجاءت تصريحات سامح السيد تعليقًا على طلب إحاطة برلماني بشأن الرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة الشائعات المرتبطة باستخدام الهرمونات في عمليات التربية والإنتاج.

وشدد على أهمية تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الدواجن وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة الثقة في المنتج المحلي ودعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

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