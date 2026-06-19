رئيس شعبة الدواجن يحسم الجدل: لا هرمونات في المزارع المصرية.. والدواجن آمنة تمامًا

أكد الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ما يتردد بشأن استخدام الهرمونات أو المنشطات في تربية الدواجن داخل المزارع المصرية؛ لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن صناعة الدواجن تخضع لضوابط وإجراءات تضمن سلامة المنتج المطروح للمستهلك.

مزارع الدواجن المصرية

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه لا يتم استخدام أي هرمونات أو منشطات في مزارع الدواجن المصرية، مؤكدًا أن الدواجن المنتجة محليًا آمنة وصالحة للاستهلاك.

استخدام مواد محظورة

وأشار إلى أن أي ادعاءات تتعلق باستخدام مواد محظورة يمكن التحقق منها بسهولة من خلال التحاليل المعملية المتخصصة، موضحًا أن نتائج الفحوصات العلمية هي الفيصل في مثل هذه القضايا، وليست الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات غير المتخصصة.

وجاءت تصريحات رئيس شعبة الدواجن تعليقًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين بشأن ضرورة الرقابة على مزارع الدواجن والتصدي للشائعات المتعلقة باستخدام الهرمونات في عمليات التربية والإنتاج.

المعلومات الموثقة والمصادر الرسمية

وشدد سامح السيد على أهمية الاعتماد على المعلومات الموثقة والمصادر الرسمية فيما يتعلق بسلامة الغذاء، داعيًا إلى تفعيل التشريعات المنظمة لقطاع الدواجن بما يسهم في حماية المستهلك، وتعزيز الثقة في المنتج المحلي، وتنظيم عمليات التداول داخل السوق المصرية.