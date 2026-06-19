رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة: جميع محال بيع الفراخ الحية تعمل دون تراخيص منذ 2009

كشف الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن جميع محال بيع الطيور الحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية تعمل دون تراخيص منذ عام 2009، موضحاً أن القانون رقم 70 لسنة 2009 ألغى تراخيص تداول الدواجن الحية بالشكل المتبع حالياً.

أساليب ذبح وتداول الدواجن

وأوضح سامح السيد، خلال استضافته في برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هذه المحال لا تخضع للرقابة الرسمية؛ بسبب عدم وجود تراخيص سارية لها، مشيراً إلى أن بعض أساليب الذبح والتداول العشوائية تمثل تهديداً للصحة العامة وتؤثر سلباً على المظهر الحضاري.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن التطبيق الكامل للقانون يتطلب التوسع في إنشاء المجازر الحديثة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يضمن تداول الدواجن بصورة صحية وآمنة، لافتاً إلى أن حجم الصناعات المرتبطة بقطاع الدواجن يتجاوز 200 مليار جنيه، وأن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم.

إعادة تشغيل بورصة بنها

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، دعا سامح السيد إلى إنشاء بورصة متخصصة أو إعادة تشغيل بورصة بنها المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، أو تأسيس كيان جديد يضم ممثلي القطاع؛ بهدف وضع آلية عادلة لتسعير الدواجن تحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن آليات التسعير الحالية تحتاج إلى تنظيم وضوابط واضحة، مشدداً على أهمية وجود جهة متخصصة تحدد الأسعار وفق أسس عادلة تحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة.