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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ، اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة الأسعار داخل المزارع والمحلات التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 80 جنيهًا، بينما تراوحت الأسعار داخل الأسواق ومحال بيع الدواجن بين 65 و120 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة ونوع المنفذ التجاري.

الدواجن

أسعار الفراخ البلدي اليوم

استقر متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي عند 119 جنيهًا للمستهلك، فيما تراوحت الأسعار بين 75 و155 جنيهًا للكيلو، وفقًا لمستويات الجودة ومناطق البيع المختلفة.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن ما بين 62 و63 جنيهًا، مع استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

أسعار الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزارع بين 88 و89 جنيهًا، قبل إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهامش الربح للمستهلك النهائي.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار أجزاء الدجاج الطازجة

جاءت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة على النحو التالي:

  • كيلو صدور الدجاج البانيه: 250 جنيهًا.
  • كيلو صدور الدجاج بالعظام: 205 جنيهات.
  • كيلو الدبابيس: 184 جنيهًا.
  • كيلو الأوراك المخلية: 250 جنيهًا.
  • كيلو الأوراك المتبلة: 165 جنيهًا.
  • كيلو الفراخ الشيش المتبلة: 340 جنيهًا.
  • كيلو الشيش طاووق: 343 جنيهًا.
  • كيلو صدور الدجاج بالعظم: 200 جنيه.
اسعار الدواجن اليوم

أسعار الدجاج الكامل اليوم

  • دجاجة كاملة وزن 1.5 كيلو: 318 جنيهًا.
  • فرخة كاملة وزن من 1100 إلى 1200 جرام: بين 205 و265 جنيهًا.
  • دجاجة كاملة وزن من 1200 إلى 1300 جرام: 288 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج: 300 جنيه.
أسعار الدواجن في مصر

استقرار نسبي في سوق الدواجن

تواصل أسعار الدواجن الحفاظ على مستوياتها الحالية بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، بينما يترقب المستهلكون أي تغيرات جديدة قد تشهدها الأسواق خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

الفراخ أسعار الفراخ وبورصة الدواجن الفراخ البيضاء لأسعار السلع

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