في الأسواق.. أسعار غير متوقعة للفراخ واللحوم اليوم وكرتونة البيض تتراجع من جديد

شهدت أسعار البيض والدواجن واللحوم تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في استمرار لموجة الانخفاض التي تشهدها بعض السلع الغذائية الأساسية، حيث هبطت أسعار البيض الأبيض والأحمر بشكل ملحوظ، فيما تراجعت أسعار الدواجن الطازجة لتظل دون مستوى 100 جنيه للكيلو، كما سجلت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا جديدًا مقارنة بمستوياتها السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه البيض البلدي بشكل محدود.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 99.03 جنيه، بعدما تراجعت بقيمة 8.68 جنيه مقارنة بمستواها السابق.

كما انخفض سعر البيضة البيضاء إلى 4.19 جنيه بتراجع 0.15 جنيه.

وتراجع سعر البيضة الحمراء إلى 4.31 جنيه بانخفاض 0.26 جنيه.

في المقابل، ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 124.04 جنيه بزيادة 4.59 جنيه.

بينما سجلت البيضة البلدي 4.80 جنيه بتراجع 0.11 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

تراجع سعر كيلو الدواجن الطازجة إلى 98.08 جنيه، منخفضًا بنحو 0.82 جنيه، ليبقى أقل من مستوى 100 جنيه للكيلو.

ويأتي هذا التراجع في ظل التراجع المستمر الذي تشهده الدواجن خلال الفترة الحالية.

أسعار اللحوم اليوم

كما سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة 427.64 جنيه، بانخفاض 7.04 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

ويعد تراجع اللحوم من أبرز التحركات المسجلة اليوم، بالتزامن مع انخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، ما يمنح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد فترات من الارتفاعات المتتالية.

أسعار البيض والدواجن واللحوم اليوم

كرتونة البيض الأبيض: 99.03 جنيه.

البيضة البيضاء: 4.19 جنيه.

البيضة الحمراء: 4.31 جنيه.