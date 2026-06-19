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طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة شائعات استخدام الهرمونات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة شائعات استخدام الهرمونات

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ضرورة تكثيف الرقابة على مزارع الدواجن بمختلف المحافظات، والتصدي للشائعات المتداولة حول استخدام الهرمونات والمنشطات في تربية الدواجن، والتي أثارت حالة من القلق بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة.


وأكد “ زين”  أن قطاع الدواجن يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين، الأمر الذي يتطلب تعزيز الرقابة البيطرية والصحية على المزارع والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، حفاظًا على صحة المستهلكين ودعمًا لثقة المواطنين في المنتجات المحلية.


وأوضح زين الدين أن انتشار الشائعات دون وجود ردود رسمية واضحة وسريعة يساهم في إثارة البلبلة داخل الأسواق، مطالبًا الجهات المعنية بإعلان نتائج حملات التفتيش والرقابة بشكل دوري، وتوضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن استخدام الهرمونات في تربية الدواجن.

تفعيل دور الأجهزة الرقابية والبيطرية وتكثيف حملات التوعية


وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية والبيطرية، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين، بما يسهم في مواجهة المعلومات المغلوطة وحماية صناعة الدواجن الوطنية التي توفر آلاف فرص العمل وتلبي جانبًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية.


وطالب عضو البرلمان الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، ومحاسبة المخالفين حال ثبوت أي تجاوزات، مع تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا التي تمس صحة المواطنين والأمن الغذائي.

محمد عبدالله زين الدين مجلس النواب الحكومة الدواجن الهرمونات

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