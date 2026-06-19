ضبط مصنع مستحضرات تجميل داخل مزرعة دواجن بكفر الزيات والتحفظ على 14 ألف عبوة| صور

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة، في توجيه ضربة استباقية لمصنع سري غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل والمنظفات الصناعية داخل إحدى قرى مركز كفر الزيات، حيث تم ضبط خط إنتاج كامل والتحفظ على كميات كبيرة من المنتجات والخامات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق.

توجيهات محافظ الغربية

جاء في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتصنيع غير المرخص.

حملات رقابية

وردت معلومات إلى مديرية التموين تفيد باستغلال أحد الأشخاص لمزرعة دواجن وتحويلها إلى مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل والمنظفات الصناعية بعيدًا عن أعين الرقابة.

وتم تشكيل حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، والانتقال إلى الموقع محل التحريات، حيث تبين صحة المعلومات وضبط المصنع أثناء مباشرة نشاطه المخالف.

ردع مخالفين

أسفرت الحملة عن ضبط معدات وخط إنتاج متكامل يستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة، إلى جانب التحفظ على أكثر من 14 ألف عبوة ومستلزمات إنتاج وتعبئة وتغليف متنوعة، شملت آلاف العبوات من مستحضرات التجميل والمنتجات نصف المصنعة، وكميات من المواد الخام مجهولة المصدر، فضلًا عن كميات كبيرة من العبوات والجراكن والملصقات ومستلزمات التعبئة المعدة للتداول.

الحملات الرقابية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامتهم، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضبط المخالفات وإحكام الرقابة على الأسواق. كما أوضح المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين أن المديرية تواصل جهودها على مدار الساعة لرصد الأنشطة غير المشروعة والتعامل معها بكل حزم، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.