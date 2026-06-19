مصادرة 355 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 355 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

حملات بيطرية



كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

ردع مخالفين

وتم رصد 355 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وغير صالحة.

حملات رقابية

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.