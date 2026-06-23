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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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38 ألف للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

سعر طن حديد عز
سعر طن حديد عز
رشا عوني

يبحث المهتمون بمجال البناء والتشييد ، عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، حيث تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من التباين والتحركات السعرية الملحوظة، صعوداً وهبوطاً، تزامناً مع تغيرات حركة الطلب وتكاليف الإنتاج.

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم 23-6-2026 في الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث رسمي معلن لأسعار مواد البناء في مصر للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 

وجاء سعر طن الحديد الاستثماري اليوم عند مستوى 38564.14 جنيه، بزيادة قدرها 134.51 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد عز 40330.02 جنيه، مرتفعًا بنحو 507.9 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 39400 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد بشاي 39800 جنيه، وسجل سعر طن حديد المراكبي 39400 جنيه، بينما وصل سعر طن حديد العتال إلى 39500 جنيه.

 

توزيع الفئات السعرية لشركات الحديد:

الفئة العليا: تشمل مصانع (عطية وبشاي) وتصل أسعارها إلى 38,500 جنيه.

الفئة المتوسطة: تشمل (المصريين، العتال، والمعادي) بمتوسط 38,000 جنيه.

الفئة الاقتصادية: تشمل (الكومي والعشري) وتبدأ من 36,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 

وعلى مستوى الأسمنت، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 3982.61 جنيه، بتراجع قدره 52.39 جنيه، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تتنوع الخيارات في سوق الأسمنت لتلبي الاحتياجات الإنشائية المختلفة، وجاءت أسعار الطن كالتالي:

أسمنت السويدي: سجل 3,650 جنيهاً للطن.

أسمنت السويس وحلوان: يتراوح ما بين 3,450 و3,460 جنيهاً.

الأنواع الاقتصادية (الفهد / المعلم): تبدأ من 3,340 جنيهاً.

الأسواق العالمية للصلب 

شهدت الأسواق العالمية للصلب والمواد الخام خلال الأسبوع الثالث من يونيو تحركات متباينة.

وواصلت أسعار الخردة وخام الحديد تراجعها، في حين سجلت أسعار البليت في بعض الأسواق تحركات محدودة، وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية وترقب تطورات الطلب.

وتأتي هذه التحركات؛ امتداداً لاتجاهات السوق المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة وفق بيانات سوق الصلب العالمي.

أسعار الخردة

وسجلت أسعار الخردة الثقيلة (HMS 1&2 80:20) المصدرة إلى تركيا من الولايات المتحدة مستوى 388 دولاراً للطن CFR، بانخفاض أسبوعي قدره 14 دولاراً للطن، ما يعكس استمرار ضعف الطلب على المواد الخام.

وانخفضت أسعار خام الحديد الأسترالي (تركيز 62%) إلى 99 دولاراً للطن CFR، متراجعة بمقدار 2 دولار للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

أسعار البليت

تراجعت أسعار البليت الروسية إلى 480–485 دولاراً للطن FOB بانخفاض 3 دولارات.

بينما ارتفعت الأسعار الصينية إلى 473 دولاراً للطن FOB بزيادة 3 دولارات. 

وفي تركيا، انخفضت أسعار البليت المستورد من دول المستقلة إلى 500–505 دولارات للطن CFR بتراجع 5 دولارات.

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