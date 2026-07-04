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استقرار أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار مواد البناء في مصر -أسعار الحديد والأسمنت- مطلع يوليو الحالي.

ويقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم السبت 4 يوليو 2026: 

يبدأ سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38337 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن.

أسعار  الأسمنت في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026: 

سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5500 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5300 جنيه.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4500 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3450 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي  نحو 3800 جنيه.

سعر طن أسمنت مخلوط

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3700 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 3400 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3600 جنيه.

أسعار مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

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