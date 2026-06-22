قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هذه الأوراق ستبقي في الذاكرة.. خليل البلوشي يوجّه رسالة مؤثرة بعد فوز الفراعنة
فرحة عارمة في شوارع الغردقة بعد أول فوز لمنتخب مصر في كأس العالم.. صور
الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين في حماس شمال غزة
ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران
“مكاسب مضمونة للفلاح”.. الزراعة توسع حملات التوعية بالمحاصيل الزيتية
استقرار أسعار مواد البناء في مصر اليوم
بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.. عبور أول سفينتين مضيق هرمز
لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران
موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا
يا لها من ليلة.. فيفا يهنئ المصريين بأول انتصار في تاريخ كأس العالم
بصمة مزدوجة.. صلاح وزيكو يحققان رقما تاريخيا مع منتخب مصر في كأس العالم
سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار مواد البناء في مصر اليوم

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار مواد البناء في مصر على مدار تعاملات شهر يونيو الجاري.

ويقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا  اليوم الإثنين 22 يونيو 2026: 

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38238 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار  الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 22 يونيو 2026: 

سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 6400 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5450 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5890 جنيها.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4130 جنيها. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3500 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي  نحو 3784 جنيها.

سعر طن أسمنت مخلوط

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت  المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3062 جنيها.

أسعار مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

موعد إجازة المولد النبوي2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

الطقس في مصر

أطول نهار في العام تشهده مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة الانقلاب الصيفي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

التصالح على مخالفات البناء

8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح.. اعرفها

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

لما جبريل

لما جبريل: كأس العالم يتصدر المشهد عالميا وانتشار المراهنات الرقمية يثير الجدل

منتخب مصر

الديهي لـ رضا عبد العال: لماذا تهاجم المنتخب الوطني؟.. ورد مفاجئ من الأخير

رضا عبد العال

رضا عبد العال يكشف عن توقعاته بشأن مباراة مصر ونيوزلندا

بالصور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد