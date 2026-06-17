أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

يقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38238 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 6400 جنيه.

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5450 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5890 جنيها.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4130 جنيها.

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3500 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3784 جنيها.

سعر طن أسمنت مخلوط

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه.

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3062 جنيها.