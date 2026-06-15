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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار محلي وعالمي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 15-6-2026

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد محليا وعالميا، حالة من الاستقرار النسبي خلال شهر يونيو الجاري. 

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد في السوق المحلي والعالمي اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.

أسعار الحديد محليا 

سجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38684 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 15 يونيو 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد العتال 39500 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن .

ولا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

أسعار الحديد عالميا

شهدت الأسواق العالمية للحديد والصلب خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2026 حالة الثبات في معظم أسعار المواد الخام ومنتجات الصلب، مع تسجيل بعض الانخفاضات المحدودة في أسعار البيلت ولفائف الأسلاك.  وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية.

أسعار خردة الحديد

انخفضت أسعار خردة الحديد (HS1&2 خليط 80:20) المصدرة إلى تركيا من الولايات المتحدة بمقدار 4 دولار لتصل الى مستوى 402 دولار للطن تسليم CFR، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق.

وتراجعت أسعار خام الحديد الأسترالي تركيز 62% بمقدار دولار واحد لتسجل 101 دولار للطن تسليم CFR.

 أسعار البيلت الروسي

 تراجعت أسعار البيلت الروسي المصدّر من موانئ البحر الأسود إلى نطاق 480-490 دولاراً للطن FOB بانخفاض قدره 3 دولارات للطن.

وسجل البيلت الصيني أكبر انخفاض خلال الأسبوع، حيث تراجع بمقدار 8 دولارات ليصل إلى 460-470 دولاراً للطن FOB. 

وحافظت أسعار البيلت المورد إلى تركيا من دول رابطة الدول المستقلة على استقرارها عند 505-510 دولارات للطن CFR.

أسعار حديد التسليح 

وعلى صعيد المنتجات الطويلة، استقرت أسعار حديد التسليح التركي عند مستوى 590-600 دولار للطن FOB.

وتراوح حديد التسليح من دول رابطة الدول المستقلة بين 545-550 دولاراً للطن FOB. في المقابل.

انخفضت أسعار لفائف الأسلاك التركية بمقدار 8 دولارات لتبلغ 600-610 دولارات للطن FOB.

 أسعار لفائف الصلب

استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 535-545 دولاراً للطن FOB.

و تراوحت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد بسماكة 1 مم المصدرة من الصين بين 565 و585 دولاراً للطن FOB.

أسعار الحديد أسعار الحديد محليا أسعار حديد التسليح أسعار الحديد عالميا سعر طن الحديد

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