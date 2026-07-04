قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
نائب رئيس مجلس النواب المغربي: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعيدان رسم موازين القوة في العالم
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مصر بقيادة الرئيس السيسي قامت بدور محوري في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام.. والحروب لا تصنع أمنًا دائمًا
أداة للقتل والتدمير ..رئيس مجلس الأعيان الأردني يدعو إلى تشريعات وقائية للذكاء الاصطناعي ولجنة برلمانية متخصصة في التحول الرقمي
كشف أثري جديد لمدينة سكنية كاملة بالوادي الجديد .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حديد عز بـ40.2 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية اليوم السبت 4 يوليو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، وسط استمرار توافر المعروض وتوازن حركة الطلب، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الشركات المنتجة والموزعين.
 

أسعار الحديد
 

سجل سعر طن حديد عز نحو 40,200 جنيه.
بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38,500 جنيه.
وصل سعر طن حديد المصريين إلى 38,000 جنيه.
سجل سعر طن حديد السويس للصلب نحو 38,000 جنيه.
بلغ سعر طن حديد الجارحي نحو 37,800 جنيه.
سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37,500 جنيه.
 

أسعار الأسمنت
 

سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 4,600 جنيه.
بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 4,350 جنيهًا.
وصل سعر طن أسمنت الممتاز إلى 4,300 جنيه.
سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 4,250 جنيهًا.
بلغ سعر طن أسمنت المعلم نحو 4,200 جنيه.
 

حركة السوق
 

ويترقب العاملون بقطاع مواد البناء تطورات أسعار الخامات العالمية وحركة الطلب المحلية خلال الفترة المقبلة، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على مستويات الأسعار بالسوق المصرية.
 

وفرة المعروض
 

وأكد متعاملون بالسوق أن وفرة المعروض من الحديد والأسمنت ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية والخاصة ودعم حركة التداول داخل القطاع.

الحديد الأسمنت اسعار مواد البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

محافظ مطروح يشارك المواطنين احتفالاتهم

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بفوز منتخب مصر ويشارك المواطنين احتفالاتهم على الكورنيش

أعمال تطوير مدرستين بمطروح

مدير تعليم مطروح: إعادة تأهيل مدرستين بالشراكة مع جمعية الأورمان قبل العام الدراسي الجديد

محصول القمح

محافظ أسيوط : استلام 242 ألفا و500 طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد