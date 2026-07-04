حديد عز بـ40.2 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم



شهدت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية اليوم السبت 4 يوليو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، وسط استمرار توافر المعروض وتوازن حركة الطلب، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الشركات المنتجة والموزعين.



أسعار الحديد



سجل سعر طن حديد عز نحو 40,200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38,500 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 38,000 جنيه.

سجل سعر طن حديد السويس للصلب نحو 38,000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الجارحي نحو 37,800 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37,500 جنيه.



أسعار الأسمنت



سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 4,600 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 4,350 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الممتاز إلى 4,300 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 4,250 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت المعلم نحو 4,200 جنيه.



حركة السوق



ويترقب العاملون بقطاع مواد البناء تطورات أسعار الخامات العالمية وحركة الطلب المحلية خلال الفترة المقبلة، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على مستويات الأسعار بالسوق المصرية.



وفرة المعروض



وأكد متعاملون بالسوق أن وفرة المعروض من الحديد والأسمنت ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية والخاصة ودعم حركة التداول داخل القطاع.