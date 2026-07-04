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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض جديد في أسعار اللحوم.. وهذه قائمة الأسعار اليوم السبت

اللحوم
اللحوم
شيماء مجدي

تشهد أسعار اللحوم بالأسواق انخفاضات متتالية ، وذلك عقب انتهاء موسم عيد الأضحي ، مع قلة الاقبال على الشراء بعد انتهاء الموسم .

 

وجاءت أسعار اللحوم الحمراء على النحو التالي:

اللحم البلدي الكندوز يتراوح ما بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

عِرق الفلتو يسجل نحو 430 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن يتراوح بين 350 و400 جنيهًا.

اللحم الجملي يتراوح ما بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

طرق سهلة لتخزين اللحوم في عيد الأضحى

الكبدة البلدي تتراوح بين 350 و400 جنيهًا.

الكبدة الضأن تسجل نحو 320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

واصلت منافذ وزارة الزراعة توفير اللحوم بأسعار تنافسية، حيث تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز بين 320 و370 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو المفروم الكندوز 300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكفتة والسجق المخصوص 290 جنيهًا، بينما وصل سعر الكبدة البقري إلى 370 جنيهًا للكيلو، وسجل البوفتيك 380 جنيهًا، في حين بلغ سعر قطعة الحواوشي 150 جنيهًا.

 

المشروع القومى للبتلو

 

من جانبه ،أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع القومي لإحياء البتلو يُعد أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الثروة الحيوانية منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه نجح في إحداث نقلة نوعية في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، ودعم صغار المربين، وتعزيز الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء قطاع زراعي وإنتاجي قادر على تلبية احتياجات المواطنين.

اللحوم

وقال وزير الزراعة، إن إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحياء البتلو عام 2017 مثّل نقطة تحول حقيقية في تنمية الثروة الحيوانية، حيث يستهدف المشروع الحفاظ على العجول الذكور من الأبقار والجاموس وعدم ذبحها في أعمار صغيرة، والعمل على تربيتها حتى تصل إلى الوزن الاقتصادي المناسب، مع الحفاظ على الإناث لتنمية القطيع القومي وزيادة أعداده، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

أضاف فاروق أن المشروع اعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين التمويل الميسر، والرعاية البيطرية، والتغذية السليمة، والمتابعة الميدانية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على رفع إنتاجية العجل الواحد من نحو 30 كيلوجرامًا إلى ما يقرب من 250 كيلوجرامًا، بما يعظم العائد الاقتصادي للمربين ويرفع كفاءة إنتاج اللحوم المحلية.

تمويلات تتجاوز 10.67 مليار جنيه لدعم صغار المربين


وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي التمويلات الميسرة التي ضخها المشروع القومي لإحياء البتلو حتى نهاية يونيو الجاري تجاوز 10.67 مليار جنيه، استفاد منها نحو 45.8 ألف مربي ومزارع في مختلف محافظات الجمهورية، لتمويل أكثر من 530 ألف رأس ماشية، مؤكدًا أن هذه التمويلات ساهمت في تخفيف الأعباء عن صغار المربين، ووفرت لهم السيولة اللازمة للتوسع في الإنتاج وتحسين دخولهم.

وأشار إلى أن المشروع لم يقتصر دوره على زيادة إنتاج اللحوم، بل نجح أيضًا في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة داخل القرى، فضلاً عن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، ودعم مشروعات الإنتاج الحيواني الصغيرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

زيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد


وأكد فاروق أن نتائج المشروع انعكست بصورة واضحة على مؤشرات الأمن الغذائي، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 60% لأول مرة منذ سنوات، مع تقليص فجوة الاستيراد إلى نحو 40% فقط.

وأوضح أن هذه النتائج تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير اللحوم للمواطنين.

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