قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهر المحرم.. لماذا يعد أفضل الصيام بعد رمضان وكيف تغتنه قبل انتهائه؟
الأمم المتحدة: توسيع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة يُعرّض المدنيين وجهود الإغاثة للخطر
هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء
رئيس الوزراء: زيادة الـ 20% بكهرباء الأنشطة التجارية تخص المطاعم والكافيهات المخالفة للتوقيت الصيفي
مدبولي: المواطن لن يتأثر بأي زيادة في شرائح الكهرباء التجارية على من يعمل بعد مواعيد الغلق الصيفي
وزير المالية: إعفاء خدمات التكنولوجيا المالية من القيمة المضافة وحوافز جديدة للبورصة والمشروعات القومية
الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة منسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمهندسين
الدولار يقترب من 48 جنيهًا.. انخفاض جديد يسيطر على أسعار الصرف في البنوك
سفاجا 2.. محطة عملاقة تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات
مفاجأة.. أكرم توفيق يكشف سبب تأخر انتقاله إلى الأهلي
مصادر : اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لصالح إيران
البتلو بكام النهارده؟.. ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

البتلو بكام النهارده؟.. ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
خالد يوسف

شهدت أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستورد ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، سواء في محلات الجزارة، او منافذ وزارة الزراعة ووطنية، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 370 جنيهًا.

ـ فيما وصل سعر اللحم الكندوز إلى 444 جنيهًا.

ـ وسجل سعر اللحوم البتلو نحو 464 جنيهًا.

ـ ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ وبلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 477 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ سجل سعر كيلو برجر 300 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو كفتة حاتي 320 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو كفتة الأرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو سجق بلدي 320 جنيهًا

ـ وصل سعر كيلو مفروم دسم إلى 330 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو مفروم أحمر 355 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو حواوشي جاهز 300 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو طرب محشي 390 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر كيلو اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ أما سعر الكيلو من اللحم البقري وصل إلى 280 جنيهًا

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما سعر الموزة وصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.

البتلو بكام النهارده أسعار اللحوم محلات الجزارة منافذ وزارة الزراعة بوابة الأسعار المحلية والعالمية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

الأهلي

موسم الرحيل يقترب .. عروض سعودية ضخمة تربك حسابات الأهلي | إيه الحكاية؟

الدولار

عقب سلسلة من التراجعات.. مفاجأة في سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

30 يونيو.. عقد من الإنـجازات والتحولات الهيكلية في مسيرة الاقتصاد الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه

تراجع جديد.. سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الذهب يعاود الارتفاع مجدداً في مصر اليوم

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات وعيار 21 يقفز مجددا

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد