هل تنخفض أسعار اللحوم في مصر بعد التوسع في محطات الثروة الحيوانية؟ برلمانية تجيب

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”، إن زيادة أعداد الرؤوس المنتجة وتطوير السلالات باستخدام أساليب علمية حديثة سيكون له مردود إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية، موضحة أن زيادة المعروض من اللحوم تعد أحد أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.

التوسع في محطات الثروة الحيوانية الحديثة يدعم الأمن الغذائي

وأضافت أن مشروعات التوسع في محطات الإنتاج الحيواني، ومنها محطات تربية السلالات عالية الإنتاجية، تمثل استثمارًا طويل الأمد في منظومة الأمن الغذائي، حيث لا تقتصر أهميتها على توفير اللحوم فقط، بل تمتد إلى دعم إنتاج الألبان وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني بشكل متكامل.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن نجاح هذه المشروعات في رفع معدلات الإنتاج المحلي سيسهم تدريجيًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات خارجية تؤثر على أسعار السلع الغذائية.

عوامل خفض أسعار اللحوم في مصر

وأكدت العسيلي أن خفض أسعار اللحوم يرتبط بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها زيادة المعروض وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التربية، مشددة على أن التوسع في إنشاء المحطات الحديثة يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشادت النائبة بالتوجه نحو الاستفادة من السلالات عالية الإنتاجية وتهجينها بما يتناسب مع البيئة المصرية، مؤكدة أن تطوير الثروة الحيوانية باستخدام التكنولوجيا الحديثة يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء النسبي من اللحوم ويدعم أهداف الدولة في ملف الأمن الغذائي.