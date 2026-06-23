قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
وزير خارجية لبنان: يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب نهاية الشهر تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات اقتصادية تجمع بين المذاق الشهي والتكلفة البسيطة، وتعتبر المسقعة بدون لحمة من أشهر الأطباق المصرية التي يمكن إعدادها بمكونات متوفرة في كل منزل، لتقديم وجبة مشبعة ولذيذة تناسب جميع أفراد الأسرة دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.

طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم

وتتميز المسقعة بأنها من الأكلات الشعبية المحببة للكبار والصغار، كما يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي لتصبح وجبة متكاملة ومغذية، للشيف دينا على.

مكونات المسقعة بدون لحمة

لتحضير صينية مسقعة اقتصادية تكفي أسرة متوسطة ستحتاجين إلى:

  • 4 حبات باذنجان رومي متوسطة الحجم.
  • 2 حبة فلفل أخضر.
  • 4 حبات طماطم كبيرة.
  • بصلة متوسطة الحجم.
  • 3 فصوص ثوم مفروم.
  • ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • نصف ملعقة صغيرة كمون.
  • رشة شطة حسب الرغبة.
  • زيت للقلي أو الشوي.

طريقة تحضير الباذنجان

اغسلي الباذنجان جيدًا ثم قطعيه إلى شرائح متوسطة السمك.

يمكن قلي الباذنجان في الزيت الساخن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، لكن للحصول على وصفة أخف وأقل تكلفة يمكن دهن الشرائح بقليل من الزيت وشويها في الفرن.

تساعد هذه الطريقة على تقليل كمية الزيت المستخدمة مع الحفاظ على الطعم اللذيذ.

تحضير صلصة المسقعة

  • في مقلاة على النار ضعي ملعقة من الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لعدة ثوانٍ حتى تظهر رائحته المميزة.
  • بعد ذلك أضيفي الطماطم المبشورة أو المضروبة في الخلاط مع صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون.
  • اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تتماسك الصلصة وتصبح كثيفة.
  • إذا كنت من محبي الأطعمة الحارة يمكن إضافة القليل من الشطة للحصول على نكهة أقوى.

طريقة تجهيز صينية المسقعة

  • في صينية مناسبة ضعي طبقة من شرائح الباذنجان ثم أضيفي جزءًا من الصلصة.
  • بعد ذلك ضعي شرائح الفلفل الأخضر وكرري الطبقات حتى تنتهي الكمية.
  • اسكبي باقي الصلصة على الوجه بحيث تغطي المكونات بالكامل.
  • أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى تتجانس النكهات وتصبح المسقعة جاهزة للتقديم.

سر الطعم المميز

  • هناك بعض الأسرار البسيطة التي تمنح المسقعة مذاقًا يشبه المطاعم الشعبية الشهيرة.
  • أولها استخدام الطماطم الطازجة الناضجة للحصول على صلصة غنية بالنكهة.
  • كما أن إضافة القليل من الثوم والكمون يمنح الطبق رائحة شهية وطعمًا أصيلًا.
  • ويفضل ترك الصينية داخل الفرن عدة دقائق إضافية بعد النضج حتى تتشرب المكونات الصلصة جيدًا.

فوائد الباذنجان الصحية

  • لا تقتصر مميزات المسقعة على سعرها الاقتصادي فقط، بل تحتوي أيضًا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.
  • فالباذنجان غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين عملية الهضم.
  • كما يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
  • ويتميز الباذنجان بانخفاض سعراته الحرارية مقارنة بالعديد من الأطعمة الأخرى، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي.

وجبة مثالية لآخر الشهر

تظل المسقعة بدون لحمة واحدة من أفضل الوصفات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها في الأيام التي تحتاج فيها الأسرة إلى وجبة مشبعة قليلة التكلفة. فبمكونات بسيطة ومتوفرة داخل المطبخ يمكن إعداد طبق غني بالنكهة يكفي جميع أفراد الأسرة ويمنحهم إحساسًا بالشبع والرضا.

أكلة اقتصادية المسقعة طريقة عمل المسقعة طريقة عمل المسقعة بدون لحمة الأطباق المصرية أشهر الأطباق المصرية طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار وتعميق التصنيع المحلي يتطلب بنية تشريعية مرنة ومحفزة

مجلس النواب

برلماني: نرحب بالمنح الدولية شرط أن تصب في دعم جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين

حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة المحور الأساسي لتحقيق اقتصاد قوي

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد