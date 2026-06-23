أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

مع اقتراب نهاية الشهر تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات اقتصادية تجمع بين المذاق الشهي والتكلفة البسيطة، وتعتبر المسقعة بدون لحمة من أشهر الأطباق المصرية التي يمكن إعدادها بمكونات متوفرة في كل منزل، لتقديم وجبة مشبعة ولذيذة تناسب جميع أفراد الأسرة دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.

طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم

وتتميز المسقعة بأنها من الأكلات الشعبية المحببة للكبار والصغار، كما يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي لتصبح وجبة متكاملة ومغذية، للشيف دينا على.

مكونات المسقعة بدون لحمة

لتحضير صينية مسقعة اقتصادية تكفي أسرة متوسطة ستحتاجين إلى:

4 حبات باذنجان رومي متوسطة الحجم.

2 حبة فلفل أخضر.

4 حبات طماطم كبيرة.

بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة شطة حسب الرغبة.

زيت للقلي أو الشوي.

طريقة تحضير الباذنجان

اغسلي الباذنجان جيدًا ثم قطعيه إلى شرائح متوسطة السمك.

يمكن قلي الباذنجان في الزيت الساخن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، لكن للحصول على وصفة أخف وأقل تكلفة يمكن دهن الشرائح بقليل من الزيت وشويها في الفرن.

تساعد هذه الطريقة على تقليل كمية الزيت المستخدمة مع الحفاظ على الطعم اللذيذ.

تحضير صلصة المسقعة

في مقلاة على النار ضعي ملعقة من الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لعدة ثوانٍ حتى تظهر رائحته المميزة.

بعد ذلك أضيفي الطماطم المبشورة أو المضروبة في الخلاط مع صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون.

اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تتماسك الصلصة وتصبح كثيفة.

إذا كنت من محبي الأطعمة الحارة يمكن إضافة القليل من الشطة للحصول على نكهة أقوى.

طريقة تجهيز صينية المسقعة

في صينية مناسبة ضعي طبقة من شرائح الباذنجان ثم أضيفي جزءًا من الصلصة.

بعد ذلك ضعي شرائح الفلفل الأخضر وكرري الطبقات حتى تنتهي الكمية.

اسكبي باقي الصلصة على الوجه بحيث تغطي المكونات بالكامل.

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى تتجانس النكهات وتصبح المسقعة جاهزة للتقديم.

سر الطعم المميز

هناك بعض الأسرار البسيطة التي تمنح المسقعة مذاقًا يشبه المطاعم الشعبية الشهيرة.

أولها استخدام الطماطم الطازجة الناضجة للحصول على صلصة غنية بالنكهة.

كما أن إضافة القليل من الثوم والكمون يمنح الطبق رائحة شهية وطعمًا أصيلًا.

ويفضل ترك الصينية داخل الفرن عدة دقائق إضافية بعد النضج حتى تتشرب المكونات الصلصة جيدًا.

فوائد الباذنجان الصحية

لا تقتصر مميزات المسقعة على سعرها الاقتصادي فقط، بل تحتوي أيضًا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

فالباذنجان غني بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين عملية الهضم.

كما يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

ويتميز الباذنجان بانخفاض سعراته الحرارية مقارنة بالعديد من الأطعمة الأخرى، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي.

وجبة مثالية لآخر الشهر

تظل المسقعة بدون لحمة واحدة من أفضل الوصفات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها في الأيام التي تحتاج فيها الأسرة إلى وجبة مشبعة قليلة التكلفة. فبمكونات بسيطة ومتوفرة داخل المطبخ يمكن إعداد طبق غني بالنكهة يكفي جميع أفراد الأسرة ويمنحهم إحساسًا بالشبع والرضا.