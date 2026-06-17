الضأن بكام النهارده؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

شهدت أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستورد تراجعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

ـ سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 373 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم الكندوز الصغير إلى 441 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحوم البتلو نحو 464 جنيهًا.

ـ سجل كيلو اللحوم الضأن البلدي نحو 480 جنيها.

ـ بلغ سعر كيلو الضأن البرقي نحو 540 جنيها.

ـ يتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

ـ سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح من 370 إلى 400 جنيهًا.

ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ وصل سعر كيلو مفروم دسم إلى 330 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو المفروم الأحمر نحو 355 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الحواوشي الجاهز 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو طرب محشي 390 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو برجر 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو كفتة حاتي 320 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو كفتة أرز 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو سجق بلدي 320 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر كيلو اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ سعر الكيلو من اللحم البقري وصل إلى 280 جنيهًا

ـ سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو الموزة إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.