الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكندوز بـ 450 جنيها.. أسعار اللحوم الأحد 24 مايو 2026 في الأسواق ومنافذ الزراعة ووطنية

خالد يوسف

تشهد محلات الجزارة والمنافذ، إقبالا على شراء اللحوم بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء البلدية أو المستوردة، كما شهدت منافذ وزارتي التموين والزراعة إقبالًا على اللحوم التي تُباع بأسعار مدعمة، والتي وفرتها وزارتي التموين والزراعة لرفع الأعباء عن محدودي الدخل، كذلك مزارع تربية المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وسجلت أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستورد تراجعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. 

أسعار اللحوم اليوم الأحد 24 مايو 2026

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 374 جنيهًا.

ـ فيما وصل سعر اللحم الكندوز إلى 451 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحوم البتلو نحو 480 جنيهًا.

ـ يتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 481 جنيهًا.

أسعار اللحوم الفاخرة والقطعيات الخاصة

تفاوتت الأسعار في "الهايبر ماركت" لتسجل السمانة والفخدة والإنتركوت والاسكالوب البلدي نحو 550 إلى 560 جنيهًا.

ـ بينما سجل كباب الحلة 540 جنيهًا.

ـ وبلغ سعر لحوم الجمال الصغيرة والمفروم الجملي 400 جنيه.

ـ وسجل كيلو الكبدة الجملي 500 جنيها.

ـ وسجل كيلو لحوم الماعز 480 جنيهًا، ولحوم السن 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

ـ سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ مفروم أحمر بسعر 355 جنيهًا.

ـ حواوشي جاهز بسعر 300 جنيه.

ـ طرب محشي بسعر 390 جنيهًا.

ـ برجر بسعر 300 جنيه.

ـ كفتة حاتي بسعر 320 جنيهًا.

ـ كفتة أرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ سجق بلدي بسعر 320 جنيهًا

ـ مفروم دسم يصل إلى 330 جنيهًا. 

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا

ـ تراوحت أسعار المكعبات ما بين 320 و350 جنيهًا للجملي والبقري.

ـ بينما سجل المفروم البقري 300 جنيه.

ـ وسجل سعر الكبدة والبوفتيك الكندوز 360 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو كفتة الأرز 200 جنيها.

ـ وسجل سعر كيلو كفتة السيخ 220 جنيهًا.

اسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما عن سعر الموزة وصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو

