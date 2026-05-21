البلدى بـ325 جنيها.. اعرف أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في الوادى الجديد

شهدت منافذ البيع الحكومية المخفضة بمحافظة الوادي الجديد استقرارا فى الأسعار اليوم، الخميس، مع تزايد الإقبال على شراء اللحوم، خاصة اللحوم البلدي الطازجة المعروضة بسعر 325 جنيها للكيلو، حيث واصلت الوحدات المحلية جهودها لدعم المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

وتستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تنفيذ مبادراتها لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، حيث قامت الوحدة المحلية بطرح اللحوم البلدي الطازجة بسعر 325 جنيها للكيلو، من خلال منفذ البيع التابع لها بميدان حي الجناين بمدينة موط، بما يوفر منتجًا جيد الجودة بسعر مناسب يقل عن مثيلاته في الأسواق، ولاقى هذا الطرح إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، والذين حرصوا على الاستفادة من هذه المبادرة.

وكانت أسعار اللحوم والدواجن كالتالى:

- اللحم البلدي الطازج نحو 325 جنيها.

- اللحم المستورد 260 جنيها.

- اللحم الضأن نحو 270 جنيها.

- الفراخ البيضاء 85 جنيها.

- الفراخ الساسو 90 جنيها.

- الفراخ البلدي 110 جنيهات.

- الرومى 200 جنيه.

- البط البلدي 150 جنيها.

- البط المسكوفى 120 جنيها.

- استقرار نسبي فى أسعار الأسماك

وكانت أسعار الأسماك كالتالى

- سعر كيلو البلطي 75 جنيها.

- فلية بلطي 75 - 90 جنيها.

ـ قشر بياض 170 جنيها.

ـ بياض أملس بلدي 150 جنيها.

ـ قراميط: 30 - 70 جنيها.

ـ ثعابين سمك 150 جنيها.

ـ مكرونة سويسي 80 جنيها.

ـ مكرونة مجمدة 60 جنيها.

- موسي 250 جنيها.

ـ سبيط 250 جنيها.

ـ كابوريا 190 جنيها.

ـ مرجان 170 جنيها.

ـ بربون 180 جنيها.

ـ جمبري 600 جنيه.

ـ بوري 180 جنيها.

ـ سردين مجمد 70 جنيها.

- ماكريل مجمد 120 جنيها.