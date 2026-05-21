وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS خطط التوسع في استثماراتها في مصر

عقد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع السيد/ كريس إيراسموس، المدير العام لشركة امازون ويب سيرفيسز  AWS لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، والسيد/ محمد شنواني مدير لشركة امازون ويب سيرفيسز  AWS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والتعاون في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

تناول الاجتماع مستجدات خطة شركة AWS للتوسع في مشروعات البنية التحتية الحوسبية في مصر، بما يتيح تقديم مجموعة من خدمات AWS داخل السوق المصري، مع بحث الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات.

كما شهد الاجتماع مناقشة التعاون في  إنشاء بنية تحتية حاسوبية متخصصة مصممة لتحسين إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشره، بما يدعم جهود التوسع في بناء وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المحلية  داخل السوق المصري والاسواق العالمية وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة داخل السوق المصري.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس/ رأفت هندي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال العمل على توفير بيئة أعمال محفزة للاستثمارات ترتكز على بنية تحتية رقمية متطورة، وأطر تنظيمية داعمة، وتيسير الإجراءات أمام الشركات العالمية، موضحا  أن التوسع في خدمات الحوسبة السحابية يمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار؛ مضيفا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على التوسع في إتاحة البنية التحتية الرقمية والقدرات الحاسوبية اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من الجهود المبذولة لتطوير حلول مبتكرة تدعم مختلف القطاعات.

ومن جانبه، قال السيد/ كريس إيراسموس المدير العام لشركة امازون ويب سيرفيسز  AWS لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإمارات العربية المتحدة “ أن السوق المصري يمثل أهمية استراتيجية للشركة في المنطقة، في ضوء ما يشهده من نمو متسارع في الطلب على الخدمات والحلول الرقمية. وأشار إلى أن مصر تُعد من أسرع الأسواق نموًا من حيث الطلب داخل المنطقة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويعزز اهتمام الشركة بمواصلة دراسة فرص التوسع والاستثمار بالسوق المصري.”

حضر الاجتماع المهندس/  محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والمهندس/ سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

