قبل عيد الأضحي.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار اللحوم والأضاحي اليوم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق اللحوم في مصر حالة من النشاط الملحوظ، وسط زيادة إقبال المواطنين على شراء اللحوم والأضاحي، بالتزامن مع استقرار نسبي في الأسعار داخل الأسواق ومحال الجزارة، إلى جانب استمرار وزارة الزراعة في طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف العبء عن المواطنين.

اللحوم والأضاحي

وأكد الدكتور خالد جاد أن الدولة تكثف استعداداتها مبكرًا لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والأضاحي قبل موسم العيد، مشيرًا إلى أن منافذ وزارة الزراعة تواصل ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية عالية الجودة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.

أسعار اللحوم بوزارة الزراعة

وأوضح جاد، في تصريحات خاصة، أن أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة تتراوح ما بين 280 و300 جنيه للكيلو، وهي أسعار مستقرة منذ أكثر من عامين تقريبًا، دون زيادات كبيرة، ما يعكس نجاح جهود الدولة في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على قطاع الإنتاج الحيواني والمحطات البحثية التابعة لها في توفير اللحوم ورؤوس الماشية المخصصة للأضاحي، مؤكدًا أن المعروض هذا العام سيكون كافيًا لتلبية احتياجات المواطنين، مع الدفع بسيارات متنقلة محملة باللحوم إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع زيادة الكميات داخل المنافذ الثابتة بمختلف المحافظات.

أسعار اللحوم فى الأسواق

وفيما يتعلق بالأسعار داخل الأسواق المحلية، شهدت أسعار اللحوم البلدي تباينًا نسبيًا بحسب نوعية اللحوم وجودة التقطيع، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 360 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكندوز العادي قرابة 450 جنيهًا للكيلو.

كما وصل سعر كيلو اللحوم البتلو إلى نحو 495 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه للكيلو، بحسب المنطقة ونوعية الذبيحة.

وسجل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 350 و370 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا، وفقًا لنسبة الدهون وجودة اللحوم المستخدمة، في الوقت الذي بلغ فيه سعر كيلو عرق الفلتو نحو 420 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الضأن حوالي 450 جنيهًا للكيلو داخل الأسواق.

أسعار الأضاحي

أما في أسواق الماشية الحية «القائم»، فقد سجل سعر كيلو الجاموسي الحي ما بين 160 و175 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الكندوز الحي نحو 210 جنيهات، وسجل سعر كيلو الضأن الحي حوالي 250 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الجمل الحي إلى نحو 240 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حالة من التوازن النسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق، خاصة مع زيادة المعروض واستمرار الرقابة الحكومية على الأسواق والمنافذ المختلفة.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 490 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، وذلك لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني وزيادة المعروض من اللحوم ومنتجات الألبان داخل الأسواق المصرية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة اليومية لضمان توافر اللحوم بأسعار مناسبة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.