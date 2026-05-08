البتلو بكام؟.. أسعار اللحوم الطازجة والأضاحي اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في الأسواق

خالد يوسف

سجلت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الطازجة اليوم في الأسواق 

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 381 جنيهًا.

ـ فيما وصل سعر اللحم الكندوز إلى 448 جنيهًا.

ـ بلغ سعر اللحوم البتلو نحو 495 جنيهًا.

ـ ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيها.

ـ وبلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيها.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفليتو نحو 420 جنيها.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 477 جنيهًا.

أسعار اللحوم الفاخرة والقطعيات الخاصة

تفاوتت الأسعار في "الهايبر ماركت" لتسجل السمانة والفخدة والإنتركوت والاسكالوب البلدي بين 550 إلى 560 جنيهًا.

ـ بينما سجل كباب الحلة 540 جنيهًا. 

ـ وبلغ سعر لحوم الجمال الصغيرة والمفروم الجملي 400 جنيه.

ـ وسجل كيلو الكبدة الجملي 500 جنيه.

ـ وسجل كيلو لحوم الماعز 480 جنيهًا، ولحوم السن 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة والقائمة (الحية)

ـ سجل سعر كيلو اللحوم المجمدة والبتلو المستورد 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموزة البرازيلي 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو المفروم المستورد 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة 200 جنيه.

أما عن أسعار "القائم"

ـ تأرجح سعر كيلو الجاموسي الحي بين 160 و175 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو الكندوز الحي 210 جنيهات.

ـ وسجل سعر كيلو الضاني الحي 250 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر كيلو الجملي الحي 240 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيها

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما عن سعر الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفليتو نحو 350 جنيها.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والـ ستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحم الكندوز إلى 350 جنيها.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيها للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيها. 

ـ تراوحت أسعار المكعبات ما بين 320 و350 جنيهًا للجملي والبقري.

ـ بينما سجل المفروم البقري 300 جنيه.

ـ وسجل سعر الكبدة والبفتيك الكندوز 360 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو كفتة الأرز 200 جنيها.

ـ وسجل سعر كيلو كفتة السيخ 220 جنيهًا.

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
مهرجان كان السينمائي
ازالة تعدي
بيطري الشرقية
