اقتصاد

أسعار اللحوم بالأسواق.. الضاني البلدي 460 جنيهًا والمستورد 270 جنيهًا

ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المحلية اليوم السبت 25 أبريل 2026 حالة من التباين، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار، حيث استقرت بعض الأصناف عند مستوياتها السابقة، بينما سجلت أخرى تحركات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض، وسط استمرار حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.
 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء حركة البيع والشراء نسبيًا، مع استمرار اعتماد شريحة من المستهلكين على اللحوم المستوردة كبديل أقل تكلفة مقارنة باللحوم البلدية.
 

وجاءت أسعار اللحوم البلدية كالتالي:
 

الكندوز البلدي: 410 جنيهات للكيلو
المفروم البلدي: 420 جنيهًا للكيلو
البتلو: 430 جنيهًا للكيلو
الضاني البلدي: 460 جنيهًا للكيلو
الكبدة البلدي: 420 جنيهًا للكيلو
اللحم الجملي: 360 جنيهًا للكيلو
الكوارع: 320 جنيهًا للكيلو
السجق البلدي: 380 جنيهًا للكيلو
 

أما أسعار اللحوم المستوردة فجاءت على النحو التالي:
 

اللحوم البرازيلي: 290 جنيهًا للكيلو
اللحوم الهندي: 270 جنيهًا للكيلو
اللحوم السوداني: 285 جنيهًا للكيلو
اللحم المجمد: من 250 إلى 280 جنيهًا للكيلو
الكبدة المستوردة: 240 جنيهًا للكيلو
المفروم المستورد: 260 جنيهًا للكيلو
وتواصل الأسواق تسجيل حالة من الهدوء النسبي في الأسعار مقارنة بالفترات الماضية، مع غياب تحركات سعرية حادة في أغلب الأصناف.
ويستمر الفارق السعري الواضح بين اللحوم البلدية والمستوردة، في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج والجودة والنقل، بينما تتحرك الأسعار داخل نطاقات مستقرة نسبيًا نتيجة توازن العرض والطلب داخل السوق المحلي، مع ترقب أي تغييرات محتملة في مدخلات الإنتاج أو أسعار الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

