أسعار اللحوم الطازجة والأضاحي اليوم الأحد 3 مايو 2026 في الأسواق

تشهد محلات الجزارة والمنافذ، إقبالا على شراء اللحوم بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء البلدية أو المستوردة، كما شهدت منافذ وزارتي التموين والزراعة إقبالًا على شراء اللحوم التي تُباع بأسعار مدعمة، والتي وفرتها وزارتي التموين والزراعة لرفع الأعباء عن محدودي الدخل، كذلك مزارع تربية المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم الطازجة اليوم في الأسواق

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 381 جنيهًا.

ـ فيما وصل سعر اللحم الكندوز إلى 448 جنيهًا.

ـ بلغ سعر اللحوم البتلو نحو 495 جنيهًا.

ـ ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيها.

ـ وبلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيها.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيها.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 477 جنيهًا.

أسعار اللحوم الفاخرة والقطعيات الخاصة

تفاوتت الأسعار في "الهايبر ماركت" لتسجل السمانة والفخدة والإنتركوت والاسكالوب البلدي نحو 550 إلى 560 جنيهًا.

ـ بينما سجل كباب الحلة 540 جنيهًا.

ـ وبلغ سعر لحوم الجمال الصغيرة والمفروم الجملي 400 جنيه.

ـ وسجل كيلو الكبدة الجملي 500 جنيها.

ـ وسجل كيلو لحوم الماعز 480 جنيهًا، ولحوم السن 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة والقائمة (الحية)

ـ سجل سعر كيلو اللحوم المجمدة والبتلو المستورد 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموزة البرازيلي 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو المفروم المستورد 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة 200 جنيه.

أما عن أسعار "القائم"

ـ تأرجح سعر كيلو الجاموسي الحي بين 160 و175 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو الكندوز الحي 210 جنيهات.

ـ وسجل سعر كيلو الضاني الحي 250 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر كيلو الجملي الحي 240 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيها

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما عن سعر الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيها.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيها.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيها للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيها.

ـ تراوحت أسعار المكعبات ما بين 320 و350 جنيهًا للجملي والبقري.

ـ بينما سجل المفروم البقري 300 جنيه.

ـ وسجل سعر الكبدة والبوفتيك الكندوز 360 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو كفتة الأرز 200 جنيها.

ـ وسجل سعر كيلو كفتة السيخ 220 جنيهًا.