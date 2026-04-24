استقرار أسعار اللحوم الطازجة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق اللحوم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، حالة من الهدوء والاستقرار في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات مناسبة من مختلف أنواع اللحوم داخل محال الجزارة والمنافذ الحكومية، ما ساهم في تحقيق توازن ملحوظ داخل السوق المحلي.

ورصدت جولة ميدانية استمرار انتظام حركة البيع والشراء، حيث سجلت معدلات الإقبال مستوى متوسطًا، مع حرص المواطنين على شراء احتياجاتهم من اللحوم، خاصة مع استمرار المناسبات الموسمية وزيادة الاستهلاك الغذائي.

وأكد عدد من الجزارين أن وفرة المعروض، سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة، كان لها دور كبير في تثبيت الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

وجاءت أسعار اللحوم المتداولة اليوم في أسواق الوادي الجديد على النحو التالي: سجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 350 جنيهًا، فيما بلغ سعر اللحم المستورد حوالي 270 جنيهًا للكيلوجرام، كما تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 340 و380 جنيهًا، وفقًا لمستوى الجودة ومصدر الذبيحة.

وفيما يخص الكبدة البلدي، فقد تراوح سعر الكيلو بين 370 و400 جنيهًا، بينما سجلت اللحوم المفرومة البلدي أسعارًا ما بين 325 و360 جنيهًا للكيلوجرام، وسط تفاوت بسيط بين المناطق المختلفة داخل المحافظة.

وأشار التجار إلى أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة انتظام عمليات التوريد، إلى جانب التوسع في طرح اللحوم عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، التي توفر بدائل بأسعار مناسبة، ما يسهم في تقليل الضغط على الأسواق الحرة.

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة التموينية والرقابية جهودها المكثفة لضبط الأسواق، من خلال المرور الدوري على محال الجزارة، ومراجعة الأسعار المعلنة، والتأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.

كما تعمل الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التموين على زيادة ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المنافذ الرسمية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد بقاعدة جيدة في مجال الثروة الحيوانية، حيث يعتمد عدد كبير من الأهالي على تربية الماشية، ما يساهم في دعم السوق المحلي بكميات من اللحوم البلدية، وتستمر مديريات الطب البيطري في تقديم خدمات التحصين والرعاية للمربين، بما يعزز من جودة الإنتاج واستدامته.

وتؤكد المحافظة استمرار هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل دائم.