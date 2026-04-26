قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والمنافذ الحكومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والمنافذ الحكومية

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
شيماء مجدي

مع اقتراب عيد الأضحى يترقب المواطنون أسعار اللحوم الحمراء لشراء منها احتياجاتهم خلال العيد والتى شهدت استقرارا واضحا خلال الآونة الأخيرة.
 

أسعار اللحوم اليوم
 

وفيما يخص أسعار اللحوم الحمراء، سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 379 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الكندوز العادي ليصل إلى 449 جنيهًا للكيلو. كما بلغ سعر كيلو اللحوم البتلو نحو 497 جنيهًا، في حين تراوح سعر اللحم الضأن حول 477 جنيهًا للكيلو.

أما اللحوم الأخرى، فقد سجل سعر الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم الجملي بين 350 و370 جنيهًا. ووصل سعر كيلو عِرق الفلتو إلى نحو 420 جنيهًا، في حين تراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا حسب الجودة ونسبة الدهون.

وفي سياق متصل، استقرت أسعار المفروم والمصنعات نسبيًا، حيث سجل المفروم الدسم نحو 330 جنيهًا، والكفتة الحاتي 320 جنيهًا، وكفتة الأرز 280 جنيهًا. 

كما بلغ سعر السجق البلدي 320 جنيهًا، والمفروم الأحمر 355 جنيهًا، بينما سجل الحواوشي الجاهز نحو 300 جنيه، والطرب المحشي 390 جنيهًا، والبرجر 300 جنيه.

أسعار اللحوم بمنافذها 

وعلى صعيد أسعار منافذ البيع التابعة لـ اللحوم الوطنية، فقد سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا، وبلغ سعر وش الفخذة 300 جنيه، بينما وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا. كما سجل عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا، والبفتيك والاستيك حوالي 325 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أما في منافذ وزارة الزراعة، فقد جاءت الأسعار أقل نسبيًا مقارنة بالأسواق الحرة، حيث سجل كيلو اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا، واللحم الضأن 350 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكبدة حوالي 250 جنيهًا للكيلو. كما وصل سعر المفروم إلى 230 جنيهًا، والسجق إلى 225 جنيهًا للكيلو، في إطار جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

ويعكس هذا التفاوت بين الأسعار في الأسواق والمنافذ الحكومية استمرار حالة التباين في سوق اللحوم، مع اعتماد المستهلكين على المنافذ المدعومة كخيار لتخفيف الأعباء في ظل ارتفاع الأسعار داخل السوق الحر.
 

توفير اللحوم


كما أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، أن ملف توفير اللحوم في السوق المصرية يشهد حالة من الاستقرار، مدعومًا بتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين التي تقوم بدور كبير في تنظيم عمليات الاستيراد وتأمين احتياجات السوق.

توفير اللحوم بالأسواق


وأوضح جاد، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استيراد اللحوم يتم وفق منظومة واضحة واتفاقيات مرحلية تضمن انتظام التوريد، وهو ما ساهم في توافر اللحوم بكميات كافية دون وجود أي أزمات، مؤكدًا أن الأسواق تشهد حالة من الانضباط والاستقرار في المعروض.

وفيما يتعلق بخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي، أشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى نحو 60%، مع وجود خطة طموحة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

زراعة الأعلاف


وأضاف أن تنمية الثروة الحيوانية لا تنفصل عن التوسع في زراعة الأعلاف، باعتبارها العنصر الأساسي في زيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في التوسع في زراعة الأعلاف الخضراء، إلى جانب إدخال محاصيل عالية الإنتاجية مثل الذرة الرفيعة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفندق

البنزين

درجات الحرارة

إجازة في عيد العمال 2026

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

شيرين عبد الوهاب

النجم علي الحجار

الغندور

ترشيحاتنا

النائبة نيفين فارس

رضا فرحات

الوفد

بالصور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

محمود ياسين

لميس الحديدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إبراهيم النجار

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

الدكتور محمد المهدي يكتب

وائل الغول

المزيد