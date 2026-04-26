مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-4-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 26 أبريل 2026 يوماً كروياً حافلاً بالمواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى قمم مثيرة ومباريات حاسمة في سباق المنافسة.

قمة إنجليزية في كأس الاتحاد

تتصدر مواجهة تشيلسي أمام ليدز يونايتد المشهد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقام المباراة في تمام الخامسة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة لا تقبل القسمة على اثنين.

مواجهات قوية في الدوري الإسباني

في الدوري الإسباني، تنطلق عدة مباريات مهمة، أبرزها لقاء أوساسونا ضد إشبيلية، إلى جانب مواجهة فياريال أمام سيلتا فيجو. كما يلتقي رايو فاليكانو مع ريال سوسيداد، في مباريات تحمل أهمية كبيرة في جدول الترتيب.

قمة نارية في الدوري الإيطالي

تشهد منافسات الدوري الإيطالي مواجهة من العيار الثقيل تجمع ميلان ويوفنتوس في تمام 9:45 مساءً، وهي المباراة الأبرز في الجولة. كما يواجه إنتر ميلان نظيره تورينو في لقاء لا يقل أهمية.

صراع فرنسي مشتعل

في الدوري الفرنسي، تتواصل المنافسة بمواجهات قوية، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان أمام ليل، بالإضافة إلى مواجهة مارسيليا ضد نيس في ختام اليوم.

مواجهات ألمانية مرتقبة

ضمن الدوري الألماني، يلتقي بوروسيا دورتموند مع فرايبورج، بينما يواجه شتوتجارت فريق فيردر بريمن.

على الصعيد العربي، يشهد الدوري المغربي مواجهة مهمة بين الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي، فيما يلتقي نهضة بركان مع أولمبيك الدشيرة.

وفي الدوري التونسي، يبرز لقاء الترجي أمام النادي البنزرتي، إلى جانب مواجهات قوية أخرى أبرزها مباراة النادي الإفريقي والصفاقسي.