موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وتضم قائمة الفرق بمجموعة التتويج كل من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا والمصري البورسعيدي وسموحة وإنبي.



تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

وسبق أن التقى الفريقان خلال 24 مباراة عبر التاريخ.

حقق الأهلي الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7، وهُزم في 6 مواجهات.

وسجل بيراميدز 22 هدفا، بينما تلقت شباكه 30 هدفا من لاعبي المارد الأحمر عبر التاريخ.