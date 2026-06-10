مصر تتطلع لإنشاء مراكز لوجستية في تنزانيا لنفاذ صادراتها إلى أسواق شرق أفريقيا

تتطلع مصر وتنزانيا إلى توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.

وتمتد العلاقات المصرية التنزانية منذ ستينيات القرن الماضي، وتعد تنزانيا إحدى دول حوض النيل، وهناك لجنة عليا مشتركة بين تجتمع دورياً لتدعيم أوجه التعاون الشامل بين البلدين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا يتراوح حاليًا بين 80 و90 مليون دولار سنويًا.

وكان قد التقى اليوم الدكتور محمد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، دينيس لوندو، نائب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة،

وتباحث المسئولين سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى تنزانيا وأسواق شرق إفريقيا، إلى جانب بحث تحديث القوائم السلعية وأكواد التصنيف الجمركي (HS Codes) بما يضيف منتجات جديدة ويدعم حركة التجارة المتبادلة استجابة لمقترحات مجتمع الأعمال.

وتعد مصر وتنزانيا من الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاق التأسيسي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتي تضم نحو 55 دول أفريقية، وتعتبر الاتفاقية إحدى أهم الأدوات الداعمة للتكامل الاقتصادي في القارة خاصة أنها تتيح الوصول إلى سوق أفريقية تضم نحو 1.4 مليار نسمة.

ناقشت مصر وتنزانيا تنظيم بعثات تجارية واستثمارية متبادلة وإقامة معارض متخصصة لتمكين مجتمع الأعمال من استكشاف الفرص وبناء شراكات جديدة، إلى جانب بحث التعاون في قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج وتصنيع اللحوم، واعتماد المجازر واستيفاء اشتراطات شهادات الحلال بما يدعم انسياب التجارة.

تنزانيا شريكًا مهمًا لمصر في شرق إفريقيا

وأشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، إلى أن تنزانيا تمثل شريكًا مهمًا لمصر في شرق إفريقيا، مشيرًا إلى العمل على تحديث القوائم السلعية وتوسيع السلع المتبادلة لتعزيز التجارة وفتح مجالات جديدة للتعاون، مؤكدا على أهمية تنظيم بعثة تجارية واستثمارية مصرية إلى تنزانيا تشمل معرضًا للمنتجات المصرية، بما يعزز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال.

توسيع الشراكات الاستثمارية

وأوضح الدكتور محمد فريد، أهمية التعاون في الثروة الحيوانية وتوسيع الشراكات الاستثمارية في مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع، مع استكمال المتطلبات الفنية الخاصة باعتماد المجازر وشهادات الحلال وفق المعايير المعتمدة.

وأكد على أهمية وجود مراكز لوجستية في دار السلام لدعم توزيع المنتجات المصرية داخل تنزانيا والأسواق المجاورة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد كذلك استعداد مصر لنقل خبراتها في إنشاء المدن الجديدة والتخطيط العمراني والمناطق الصناعية واللوجستية.

ومن جانبه، أعرب نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مؤكدًا الحرص على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة مشاركة الشركات المصرية، مع الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات.