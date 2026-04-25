جلسة مع توروب.. كامويش يطلب العودة لقائمة مباريات الأهلي المقبلة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عقد اللاعب كامويش جلسة مع مدرب القلعة الحمراء ييس توروب.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر:كامويش عقد جلسة مع توروب وطلب العودة لقائمة مباريات الأهلي الفترة المقبلة".

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب استبعاد اللاعب كامويش نجم الأهلي رغم رفض ييس توروب رحيله .

قال الإعلامي أحمد شوبير: لن أفصح عن سبب رفض توروب لرحيل كامويش.. والأمر ليس فنيا بدليل استمرار استبعاده وأعتقد سيظل مستبعدا لنهاية الموسم إلا حتمت الظروف وجوده.

وأضاف أحمد شوبير: محمد شريف عاد لقائمة الأهلي، ووجوده مهم حتى لو لم يُوفق في بعض المباريات لأنه هداف ومتميز مثل ناصر منسي الذي كان سيرحل عن الزمالك لكن تألق ودخل المنتخب.