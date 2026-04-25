صراع النجاة من الهبوط.. تشكيل مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

اعلن الجهازان الفنيان لفريقي وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبر ، اليوم السبت، على ملعب استاد مولينيو ضمن محاولات نجاة توتنهام من الهبوط غلى الشمبيون شيب بطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل وولفرهامبتون كالتال:
حراسة المرمى: سا
خط الدفاع: دوهيرتي - بوينو - جوميز
خط الوسط: ليما - اندريه - جوميز - بوينو
خط الهجوم: ماني - جوميز - أرمسترونج
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:
حراسة المرمى: كنسكي
خط الدفاع: بورو - دانسو - دي فين - سبينس
خط الوسط: جالاجير - بينتانكور - بيسوما
خط الهجوم: كولو مواني - سيمونز - سولانكي