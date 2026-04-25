صراع النجاة من الهبوط.. تشكيل مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

اعلن الجهازان الفنيان لفريقي وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبر ، اليوم السبت، على ملعب استاد مولينيو ضمن محاولات نجاة توتنهام من الهبوط غلى الشمبيون شيب بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل وولفرهامبتون كالتال:

حراسة المرمى: سا

خط الدفاع: دوهيرتي - بوينو - جوميز

خط الوسط: ليما - اندريه - جوميز - بوينو

خط الهجوم: ماني - جوميز - أرمسترونج

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: كنسكي

خط الدفاع: بورو - دانسو - دي فين - سبينس

خط الوسط: جالاجير - بينتانكور - بيسوما

خط الهجوم: كولو مواني - سيمونز - سولانكي