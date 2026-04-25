برونو فيرنانديز: أتمنى فوز البرتغال بكأس العالم 2026 من أجل رونالدو

أعرب برونو فرنانديز عن أمله في أن يساهم هو وزملاؤه في تتويج مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية بالفوز بكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يشارك رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، في كأس العالم للمرة السادسة في يونيو المقبل، وهو رقم قياسي، في البطولة التي يُتوقع أن تكون الفصل الأخير في مسيرة المهاجم.

وقال فرنانديز لوين روني في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نُشر يوم الجمعة: "سيكون تتويج هذه البطولة الأخيرة بفوز كريستيانو (رونالدو) بها أمرًا رائعًا".

وأضاف فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد ولاعب خط الوسط البرتغالي: "أتمنى حقًا أن نتمكن من تحقيق ذلك، ليس فقط من أجل البرتغال، بل من أجل كل ما قدمه كريستيانو لكرة القدم والعالم". يُذكر أن رونالدو، الذي يُعتبر أحد أعظم اللاعبين الذين لم يفوزوا بكأس العالم، هو الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية برصيد 143 هدفًا.



كان الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات جزءًا من منتخب البرتغال الفائز ببطولة أمم أوروبا 2016، كما فاز بدوري الأمم الأوروبية مرتين.



وستخوض البرتغال مباراتها الافتتاحية في المجموعة K يوم 17 يونيو ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليها مباراة ضد أوزبكستان يوم 23 يونيو، وكلتا المباراتين ستقامان في هيوستن. وتختتم البرتغال مبارياتها في المجموعة بمواجهة كولومبيا يوم 27 يونيو في ميامي.

وتقام بطولة كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.