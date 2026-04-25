صلاح على أعتاب معادلة رقم رونالدو في مواجهة ليفربول وكريستال بالاس

يستعد ليفربول لاستضافة كريستال بالاس، مساء اليوم على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لمواصلة النتائج الإيجابية.

ويخوض محمد صلاح اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل تألقه مؤخرًا بتسجيله في ثلاث مباريات متتالية بالدوري، ليصبح على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم كريستيانو رونالدو، الذي يُعد آخر لاعب سجل في أربع مباريات متتالية في المسابقة بعمر 33 عامًا.

ويمتلك النجم المصري فرصة جديدة لكتابة رقم مميز، حيث إن تسجيله في شباك كريستال بالاس سيمنحه الهدف العاشر أمام هذا الفريق في الدوري، لينضم إلى قائمة الأندية التي سجل في مرماها هذا العدد من الأهداف، في إنجاز يقترب من رقم آلان شيرر التاريخي.

ويدخل ليفربول المواجهة منتشيًا بانتصار مهم في «ديربي الميرسيسايد» أمام إيفرتون، وهي المباراة التي شهدت تألق صلاح أيضًا، بعدما عزز سجله التهديفي أمام الغريم، معادلًا رقم ستيفن جيرارد كأكثر لاعبي النادي تسجيلًا في تلك المواجهات.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر بـ43 نقطة، ما يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل فريق في تحسين موقعه بجدول الترتيب.