أهم المباريات.. أليجري يعلق على مواجهة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق إي سي ميلان، أن مواجهة ميلان ويوفنتوس تعتبر واحدة من أهم مباريات في موسم الفريق ببطولة الدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان ويوفنتوس على ملعب سان سيرو، غدا الأحد ، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.



وقال أليجري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا تزال مباراة ميلان ويوفنتوس واحدة من أهم مباريات الموسم، في وقت يتنافس فيه الفريقان على المراكز الأربعة الأولى. لقد منحهم وصول سباليتي شيئًا إضافيًا، وهم يقدمون موسمًا ممتازًا."



وتابع: "أعتقد أنهم لم يستقبلوا أي هدف في المباريات الثلاث الأخيرة، أتمنى أن يستقبلوا هدفا غدا، الآن يجب ألا نفكر في المدافعين أو المهاجمين أو لاعبي الوسط، يجب أن نفكر في النتيجة النهائية؛ أما الباقي فلا يهم".



وواصل : "يوفنتوس يقدم أداءً جيدا للغاية من حيث أسلوب اللعب والصلابة، لكنن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، من يدري ربما سيأتي هدف مباشرة، وبالتالي ستنفتح المباراة من تلقاء نفسها".



وتعرض لاعب خط الوسط السويسري لإصابة خطيرة في عظم الشظية خلال إحدى جلسات التدريب الأولى له مع ميلان الصيف الماضي، مما أثر على الموسم بأكمله.



وأتم أليجري: "لقد استثمر النادي بشكل كبير في لاعب ذي جودة عالية، لقد تعرض لإصابة، ثم عاد، وبعد ذلك حصل على وقت لعب أقل، لكن هذا لا يعني أنه أصبح فجأة لاعبًا ضعيفًا، لقد واجه بعض الصعوبات، لكنه يمتلك إمكانيات هائلة، وسيكون لاعبًا مهمًا لميلان في المستقبل".



ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، ويأتي خلفه يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.