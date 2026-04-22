الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حادث أمني على بعد 8 أميال بحرية غرب إيران دون رصد أي إصابات

محمود نوفل

أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقيها بلاغاً عن حادثة على بعد 8 أميال بحرية غرب إيران دون رصد أي إصابات .

وأشارت الهيئة البحرية البريطانية إلى أن قبطان سفينة شحن كانت تغادر المنطقة أفاد بتعرضها لإطلاق نار مشيرا إلى إنها عالقة حالياً في البحر.

وكانت تقارير إعلامية ومصادر ملاحية، أفادت منذ قليل بأن زورقًا حربيًا يُعتقد أنه تابع لإيران أطلق نيرانًا تحذيرية باتجاه سفينة حاويات أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل سلطنة عُمان، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار جسيمة في السفينة.


ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن جهات متابعة لحركة الملاحة، فإن الحادث وقع في ممر بحري حيوي قريب من مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم طرق نقل النفط والتجارة العالمية.


وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار جاء على ما يبدو في إطار “تحذير” للسفينة، دون أن يتطور إلى اشتباك مباشر.
 

وأكدت شركة أمن بحري خاصة، تراقب التهديدات في المنطقة، أنها تلقت بلاغًا من طاقم السفينة يفيد بتعرضها لإطلاق نار من زورق اقترب منها لمسافة قصيرة، قبل أن ينسحب من الموقع. ولم تكشف الشركة عن هوية السفينة أو جنسيتها، لكنها أوضحت أن الطاقم بخير، وأن السفينة واصلت رحلتها بعد الحادث.


من جانبها، لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الواقعة، في حين دعت جهات دولية إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.


ويأتي هذا الحادث في سياق توترات متكررة تشهدها المياه الإقليمية في الخليج، خاصة في محيط مضيق هرمز، حيث سبق أن تم تسجيل حوادث مماثلة تضمنت اعتراض سفن أو إطلاق نيران تحذيرية، ما يثير مخاوف متجددة بشأن سلامة خطوط الإمداد العالمية.


ويُذكر أن المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل قوى بحرية دولية، بينها الأسطول الخامس الأمريكي، التي تهدف إلى تأمين حركة الملاحة وضمان حرية العبور في هذا الممر الاستراتيجي.

حادث أمني على بعد 8 أميال بحرية غرب إيران دون رصد أي إصابات

علماء يكشفون: منتجات العناية الشخصية تتحول إلى ملوث خفي يهدد المناخ
علماء يكشفون: منتجات العناية الشخصية تتحول إلى ملوث خفي يهدد المناخ
علماء يكشفون: منتجات العناية الشخصية تتحول إلى ملوث خفي يهدد المناخ

بروتوكول تعاون بين الكلية العسكرية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمى فى دعم وتحفيز الإبتكار
بروتوكول تعاون بين الكلية العسكرية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمى فى دعم وتحفيز الإبتكار
بروتوكول تعاون بين الكلية العسكرية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمى فى دعم وتحفيز الإبتكار

مناقشة مشروعات التخرج
مناقشة مشروعات التخرج
مناقشة مشروعات التخرج

