ترامب: إيران تنهار ماليا وتعاني من شح السيولة وتطالب بفتح مضيق هرمز فورا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن إيران تنهار ماليا وتعاني من شح السيولة وتطالب بفتح مضيق هرمز فورا، وأن عناصر الجيش والشرطة في إيران يشكون من عدم تقاضي رواتبهم.



وقال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن التصعيد الأخير في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يعكس، من وجهة نظره، مزيجاً من الضغط التفاوضي والتهديد بعمل عسكري واسع النطاق.

وأوضح فيصل خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية شروق عماد الدين، أن حديث ترامب عن استهداف البنية التحتية، خصوصاً منشآت الطاقة والجسور والقطاعات الحيوية، يمثل "خطراً استراتيجياً كبيراً"، مشيراً إلى أن استهداف قطاع الكهرباء في العراق عامي 1991 و2003 أدى إلى شلل في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم، وهو ما قد يتكرر – بحسب تقديره – في حال استهداف مشابه داخل إيران.

وأضاف أن إيران، في المقابل، تمر بمرحلة معقدة من حيث البنية القيادية والسياسية، لافتاً إلى وجود تباين بين المؤسسات الرسمية مثل الحكومة ووزارة الخارجية، وبين التيارات المرتبطة بالحرس الثوري، الذي وصفه بأنه لاعب رئيسي في السياسة الإقليمية عبر شبكة من الحلفاء في العراق ولبنان واليمن.

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يحتفظ بقدرات عسكرية ولوجستية واستخباراتية واسعة، ويواصل نشاطه عبر فصائل مسلحة في المنطقة، لافتاً إلى استمرار تأثيره في ملفات إقليمية متعددة، بينها العراق ولبنان.