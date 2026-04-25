تعرف على هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي محمد سعيد مقدم برنامج الترند علي قناة الاهلي عن انتهاء اتحاد الكرة من الاستقرار على طاقمي التحكيم الأجنبي المقرر الاستعانة بهما لإدارة مباراتي الأهلي المقبلتين أمام بيراميدز والزمالك في المسابقات المحلية.

وأوضح محمد سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مباراة بيراميدز والأهلي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ستاد 30 يونيو، سيديرها طاقم تحكيم ألماني.

وأضاف أن مباراة الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة، ستشهد إدارة تحكيمية من طاقم إسباني.

وتأتي الاستعانة بالحكام الأجانب في ظل أهمية المباراتين وقيمتهما التنافسية الكبيرة، سواء في صراع المنافسة على لقب الدوري أو في ظل الحساسية الجماهيرية المعتادة للمواجهات الكبرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.