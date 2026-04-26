مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

كشف الفنان محمود ياسين جونيور عن كواليس جديدة في مشواره الفني، وذلك خلال استضافته في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم.



وتحدّث محمود ياسين جونيور عن مشاركته في مسلسل «وننسى اللي كان» ضمن دراما رمضان 2026، مؤكدًا حرصه الدائم على اختيار أدوار تضيف إلى تاريخه الفني وتُظهر تطوره كممثل.

وفيما يتعلق بتقديم السير الذاتية، أوضح رفضه تجسيد قصة حياة جده الفنان الراحل محمود ياسين، مشيرًا إلى أنه لا يشبهه ويتجنب المقارنة بينهما، كما اعتبر أن حياة جده كانت هادئة ولا تحتوي على دراما كافية لعمل فني.



