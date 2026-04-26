ترامب بعد محاولة اغتياله: محاولات اغتيالي تتكرّر ومُنفّذ الهجوم شخص مريض للغاية

ألقى دونالد ترامب كلمة عقب محاولة اغتياله خلال حفل مراسلي البيت الأبيض.

وقال ترامب: "تم اعتقال مطلق النار من قبل عناصر الأمن، وتعرّض أحدهم للإصابة، وهو الآن بحالة جيدة". مضيفًا: "هناك محاولتان سابقتان لاغتيالي".

وتابع: "مبنى حفل العشاء لم يكن يتمتع بإجراءات أمان كافية، وسيتم مراجعة ظروف حادث إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنه "يدعو الأمريكيين إلى الالتزام مجددًا بحل الخلافات سلميًا بعيدًا عن العنف".

كما صرّح ترامب قائلًا: "محاولات اغتيالي تتكرر"، موضحًا أن "المشتبه به يقيم في ولاية كاليفورنيا، وقد تمت مداهمة شقته هناك بعد اعتقاله في واشنطن".

وأضاف: "منفذ الهجوم شخص يعاني من اضطرابات شديدة"، مؤكدًا أن "عناصر الخدمة السرية رفضوا الاستمرار في الحفل"، ومشيرًا إلى أن "المهاجم لم يصل إلى منطقتنا، وتمت السيطرة عليه من مسافة بعيدة".