الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 26 أبريل 2026، متوقعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق.

وبحسب بيان الأرصاد، فإن حالة الطقس غدًا تشهد أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء إلى الاعتدال ليلًا مع ميل للبرودة في الساعات المتأخرة.



انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا

توقعت هيئة الأرصاد أن تشهد حالة الطقس غدًا انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما يمنح الأجواء قدرًا من الاعتدال مقارنة بالأيام الماضية.

ومن المنتظر أن تسجل العظمى في القاهرة 27 درجة مئوية، وهو ما يعكس تراجعًا نسبيًا في درجات الحرارة، خاصة مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

ويأتي هذا التراجع ضمن التغيرات المعتادة في حالة الطقس غدًا خلال فصل الربيع، الذي يشهد تقلبات جوية سريعة بين ارتفاع الحرارة وانخفاضها.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء

من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة ضمن حالة الطقس غدًا نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح قد تنشط على:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

مدن القناة

الصحراء الغربية

شمال الصعيد

كما قد يصاحب هذه الرياح هبات تصل سرعتها إلى ما بين 45 و55 كم/ساعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة.

فرص سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق

تشير توقعات حالة الطقس غدًا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري



وقد تمتد هذه الأمطار مساءً إلى:

السواحل الشمالية الشرقية

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على:

جنوب الوجه البحري

مدن القناة

القاهرة الكبرى

وتكون هذه الأمطار متقطعة وغير مؤثرة بشكل كبير، لكنها تظل من الظواهر المتوقعة ضمن حالة الطقس غدًا.

طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

أوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدًا ستكون مائلة للحرارة إلى حارة خلال النهار على أغلب المحافظات، في حين تكون معتدلة على السواحل الغربية، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس مائل للبرودة، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الحذر عند الخروج ليلًا أو في الصباح المبكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة ضمن حالة الطقس غدًا على عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة

العظمى: 27 درجة

الصغرى: 16 درجة

الإسكندرية

العظمى: 22 درجة

الصغرى: 15 درجة

مطروح

العظمى: 21 درجة

الصغرى: 14 درجة

سوهاج

العظمى: 32 درجة

الصغرى: 16 درجة

قنا

العظمى: 37 درجة

الصغرى: 19 درجة

أسوان

العظمى: 39 درجة

الصغرى: 21 درجة

وتعكس هذه الدرجات استمرار الفارق الكبير بين شمال البلاد وجنوبها في حالة الطقس غدًا، حيث ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ كلما اتجهنا جنوبًا.

تحذيرات من الأتربة واضطراب الأجواء

حذرت هيئة الأرصاد من أن نشاط الرياح المتوقع في حالة الطقس غدًا قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، ما قد يسبب انخفاضًا مؤقتًا في مستوى الرؤية الأفقية.



وتوصي الهيئة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بتوخي الحذر، وارتداء الكمامات عند الخروج، خاصة في المناطق المعرضة للأتربة.

كما يُفضل متابعة تحديثات حالة الطقس غدًا باستمرار لمعرفة أي تغيرات طارئة في الأحوال الجوية.