الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء

تشهد البلاد، اليوم السبت، استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة

وسجلت درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى نحو 32 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة على السواحل الشمالية، وبين 32 و35 درجة على شمال الصعيد، وتصل إلى 37 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، إضافة إلى الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص سقوط أمطار

وتشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وقد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من العلمين والإسكندرية على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة من تقلبات الطقس المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تؤدي إلى نشاط رياح قوية أحيانًا، مع احتمالية حدوث برق، فضلًا عن انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق.

وتنصح الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات الشبورة المائية أو الأتربة، ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.