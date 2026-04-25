الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة .. والقاهرة تسجل 32| فيديو

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تأثيرات حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 25 أبريل 2026.

حيث تشهد البلاد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، مما يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الأفراد، خصوصًا في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

كما توقعت الأرصاد بعض الظواهر الجوية، التي قد تؤثر على بعض المناطق وفقًا لما نقلته قناة صدى البلد.

حالة الطقس المتوقعة:

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس معتدل في الصباح الباكر، يليه طقس حار نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب البلاد لتصل إلى مستويات شديدة الحرارة.

كما تتوقع أن يظل الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 32°C، الصغرى 16°C.

الإسكندرية: العظمى 31°C، الصغرى 17°C.

مطروح: العظمى 25°C، الصغرى 17°C.

سوهاج: العظمى 37°C، الصغرى 20°C.

قنا: العظمى 38°C، الصغرى 21°C.

أسوان: العظمى 38°C، الصغرى 21°C.

الظواهر الجوية المتوقعة:

1. شبورة مائية:

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الساعات المبكرة من الصباح، بين الساعة 4:00 صباحًا و8:00 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية إلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وكذلك بعض المناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

2. فرص أمطار:

من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق محدودة مثل (السلوم، مطروح، سيوة)، ومن الممكن أن تمتد بشكل خفيف إلى بعض المناطق في (العلمين، الإسكندرية) على فترات متقطعة.

3. نشاط الرياح:

من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، والصحراء الغربية، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق. سرعة الرياح المتوقعة تتراوح بين 30 و 35 كم/س.

4. فرص لتكون السحب المنخفضة:

من المحتمل أن تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري، القاهرة الكبرى ومدن القناة. قد ينتج عنها تساقط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين:

شرب السوائل: يُنصح بالإكثار من شرب السوائل، وخاصة المياه، للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

عدم التعرض لأشعة الشمس: يُفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة.

توخي الحذر أثناء القيادة: في حالة القيادة، يجب الانتباه جيدًا عند المرور بالمناطق التي قد تشهد شبورة مائية أو رياح محملة بالرمال والأتربة.

تجنب الأنشطة الشاقة: يُفضل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة في فترة الظهيرة، وخاصة في المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.