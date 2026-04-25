أمطار وذروة الموجة الحارة..تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحرارة المرتفعة اليوم السبت 25 أبريل 2026، والتي من المتوقع أن تصل ذروتها في العديد من المناطق، في الوقت الذي تتداخل فيه مع احتمالية سقوط أمطار على بعض السواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد أن الموجة الحارة ستؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، مع طقس شديد الحرارة في بعض المناطق، خصوصًا جنوب الصعيد، في حين ستشهد مناطق أخرى طقسًا معتدلاً ليلًا وصباحًا.

تفاصيل حالة الطقس في المناطق المختلفة:

القاهرة الكبرى: تشهد أجواء حارة نهارًا، حيث يُتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، مع صغرى تصل إلى 16 درجة. وفي العاصمة الإدارية، سترتفع درجة الحرارة إلى 33 درجة، مع نشاط نسبي للرياح في المساء يساعد على تلطيف الجو.

الوجه البحري ومدن الدلتا: يسود طقس مائل للحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 30 و33 درجة مئوية، مع أجواء مستقرة نهارًا، ومعتدلة ليلًا في مدن مثل بنها، المنصورة، والزقازيق.

السواحل الشمالية: من المتوقع أن تكون أقل حرارة نسبيًا، حيث تسجل الإسكندرية 31 درجة، والعلمين 28 درجة، ومطروح 25 درجة، مع أجواء لطيفة في المساء.

جنوب الصعيد: تشهد مناطق قنا وأسوان والأقصر طقسًا شديد الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية. يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الظهيرة.

فرص الأمطار والرياح المثيرة للأتربة:

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، على أن تمتد بشكل خفيف إلى بعض المناطق الساحلية مثل الإسكندرية والعلمين. كما من المحتمل أن تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خصوصًا في السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، والصحراء الغربية.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: تتراوح الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، ما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

البحر الأحمر: يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر، مع طقس معتدل.

درجات الحرارة في أبرز المدن:

القاهرة: العظمى 32، الصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 17

مطروح: العظمى 25، الصغرى 17

الغردقة: العظمى 31، الصغرى 22

أسوان: العظمى 38، الصغرى 21

نصائح الأرصاد للمواطنين:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في المناطق الحارة، مثل جنوب الصعيد.

توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد رياحًا قوية أو أمطارًا خفيفة، خاصة في الصباح الباكر أو المساء.

متابعة التحديثات المستمرة من الأرصاد الجوية للحصول على آخر التوقعات بشأن حالة الطقس.

و تستمر الأجواء الحارة في العديد من مناطق مصر، ما يتطلب اتخاذ الحيطة والابتعاد عن الشمس في فترات الظهيرة، مع متابعة التوقعات الجوية للحصول على معلومات دقيقة بشأن التقلبات المتوقعة.