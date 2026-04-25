الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 26 أبريل حتى الخميس 30 أبريل 2026، متوقعة حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء المتقلبة التي تميز فصل الربيع.

كما أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة على السواحل الشمالية، ومن 27 إلى 28 درجة على القاهرة الكبرى، بينما تسجل ما بين 28 إلى 29 درجة على شمال الصعيد، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة نسبيًا على جنوب الصعيد.

وأضافت أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على مختلف المناطق.

وعن الظواهر الجوية، حذرت الهيئة من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بداية من الأحد 26 أبريل، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا.

كما أشارت إلى استمرار نشاط الرياح يوم الاثنين 27 أبريل، يصاحبه فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأكدت أن نشاط الرياح سيستمر من الثلاثاء 28 أبريل وحتى الخميس 30 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مع أجواء متقلبة تستدعي متابعة مستمرة للنشرات الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع متابعة التحديثات اليومية نظرًا للتغيرات السريعة في الأحوال الجوية خلال فصل الربيع.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 16

العاصمة الجديدة 33 15

6 أكتوبر 32 15

بنهــــا 32 16

دمنهور 30 15

وادي النطرون 33 16

كفر الشيخ 31 15

بلطيم 30 16

المنصورة 31 15

الزقازيق 32 16

شبين الكوم 31 15

طنطا 31 15

دمياط 26 16

بورسعيد 26 17

الإسماعيلية 32 15

السويس 32 16

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 33 17

نخل 32 16

كاترين 26 11

الطور 31 20

طابا 30 18

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 31 22

الإسكندرية 31 17

العلمين الجديدة 28 16

مطروح 25 17

السلوم 21 16

سيوة 27 15

رأس غارب 31 19

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

الشلاتين 32 22

حلايب 30 24

أبو رماد 31 20

مرسى حميرة 31 21

أبرق 33 20

جبل علبة 32 20

رأس حدربة 29 22

الفيوم 34 17

بني سويف 35 17

المنيا 35 16

أسيوط 36 17

سوهاج 37 20

قنا 38 21

الأقصر 37 21

أسوان 38 21

الوادى الجديد 38 21

أبوسمبل 36 22