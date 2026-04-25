رومانيا: طائرة روسية مسيرة تضرب البنية التحتية للكهرباء بمدينة جالاتي
غزة تشهد أول انتخابات في دير البلح منذ 20 سنة بدون مشاركة حماس
مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026
مصر تحصد لقب أفضل وجهة سياحية 2026.. وتؤكد ريادتها الدولية.. وخبير يعلق
20 جنيهًا مكاسب محلية.. الذهب يتجه لأول خسارة بعد 5 أسابيع صعود
كأنهم موظفون.. كيف تضمن العمالة غير المنتظمة معاشًا وحماية اجتماعية؟
موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح
طقس السبت في السعودية.. الأمطار الرعدية تضرب أجزاء كبيرة من المملكة
بحث استيراد الأسماك وتسيير خط ملاحي بين العقبة والغردقة وشرم الشيخ
بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-4-2026 بالقاهرة والمحافظات
زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 26 أبريل حتى الخميس 30 أبريل 2026، متوقعة حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء المتقلبة التي تميز فصل الربيع.

كما أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة على السواحل الشمالية، ومن 27 إلى 28 درجة على القاهرة الكبرى، بينما تسجل ما بين 28 إلى 29 درجة على شمال الصعيد، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة نسبيًا على جنوب الصعيد.

وأضافت أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على مختلف المناطق.

وعن الظواهر الجوية، حذرت الهيئة من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بداية من الأحد 26 أبريل، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا.

كما أشارت إلى استمرار نشاط الرياح يوم الاثنين 27 أبريل، يصاحبه فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأكدت أن نشاط الرياح سيستمر من الثلاثاء 28 أبريل وحتى الخميس 30 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مع أجواء متقلبة تستدعي متابعة مستمرة للنشرات الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع متابعة التحديثات اليومية نظرًا للتغيرات السريعة في الأحوال الجوية خلال فصل الربيع.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 16

العاصمة الجديدة 33 15

6 أكتوبر 32 15

بنهــــا 32 16

دمنهور 30 15

وادي النطرون 33 16

كفر الشيخ 31 15

بلطيم 30 16

المنصورة 31 15

الزقازيق 32 16

شبين الكوم 31 15

طنطا 31 15

دمياط 26 16

بورسعيد 26 17

الإسماعيلية 32 15

السويس 32 16

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 33 17

نخل 32 16

كاترين 26 11

الطور 31 20

طابا 30 18

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 31 22

الإسكندرية 31 17

العلمين الجديدة 28 16

مطروح 25 17

السلوم 21 16

سيوة 27 15

رأس غارب 31 19

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

الشلاتين 32 22

حلايب 30 24

أبو رماد 31 20

مرسى حميرة 31 21

أبرق 33 20

جبل علبة 32 20

رأس حدربة 29 22

الفيوم 34 17

بني سويف 35 17

المنيا 35 16

أسيوط 36 17

سوهاج 37 20

قنا 38 21

الأقصر 37 21

أسوان 38 21

الوادى الجديد 38 21

أبوسمبل 36 22

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

الزواج في السر دون إبلاغ الزوجة يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

خطأ شائع يدمر العافية بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

