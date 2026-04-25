بعد ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين: هتنزل تاني

يهتم المواطن بمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، ويتابع بيانات هيئة الأرصاد الجوية خاصة بعد تعرض البلاد لموجة من ارتفاع درجات الحرارة .

ارتفاع مؤقت في الحرارة



تشهد البلاد، اليوم السبت، استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة



وسجلت درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى نحو 32 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة على السواحل الشمالية، وبين 32 و35 درجة على شمال الصعيد، وتصل إلى 37 درجة على جنوب الصعيد.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، إضافة إلى الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

شبورة مائية في الصباح

كما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص سقوط أمطار

وتشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وقد تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من العلمين والإسكندرية على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة من تقلبات الطقس المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تؤدي إلى نشاط رياح قوية أحيانًا، مع احتمالية حدوث برق، فضلًا عن انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 26 أبريل حتى الخميس 30 أبريل 2026، متوقعة حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء المتقلبة التي تميز فصل الربيع.

انخفاض مرتقب في الحرارة

كما أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة على السواحل الشمالية، ومن 27 إلى 28 درجة على القاهرة الكبرى، بينما تسجل ما بين 28 إلى 29 درجة على شمال الصعيد، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة نسبيًا على جنوب الصعيد.

وأضافت أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على مختلف المناطق.

نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة

وعن الظواهر الجوية، حذرت الهيئة من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بداية من الأحد 26 أبريل، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا.

كما أشارت إلى استمرار نشاط الرياح يوم الاثنين 27 أبريل، يصاحبه فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأكدت أن نشاط الرياح سيستمر من الثلاثاء 28 أبريل وحتى الخميس 30 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مع أجواء متقلبة تستدعي متابعة مستمرة للنشرات الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع متابعة التحديثات اليومية نظرًا للتغيرات السريعة في الأحوال الجوية خلال فصل الربيع.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 16

العاصمة الجديدة 33 15

6 أكتوبر 32 15

بنهــــا 32 16

دمنهور 30 15

وادي النطرون 33 16

كفر الشيخ 31 15

بلطيم 30 16

المنصورة 31 15

الزقازيق 32 16

شبين الكوم 31 15

طنطا 31 15

دمياط 26 16

