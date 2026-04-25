قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يغيب 4 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة
«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا
بعد مغادرة باكستان .. «مهر» الإيرانية: عراقجي سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددًا
اللواء ثروت النصيري: الجيش المصري يحتل المركز الـ12 بين أقوى جيوش العالم
مدحت نافع: الإغلاق المبكر تأثيره محدود على الكهرباء ويضغط الاقتصاد
أديلك عمري كله | محمود الليثي يبكي على الهواء فرحا بعودة شيرين
أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على بلباو بالفوز 3-2 في الدوري الإسباني
إصابة محمد صلاح تقلق ليفربول ومنتخب مصر قبل معسكر مايو .. والفحوصات تحسم الموقف
اتصال رفيع بين إسلام آباد وطهران.. شريف وبيزشكيان يناقشان تهدئة التوترات الإقليمية
زلزال 4.8 ريختر يضرب كريت اليونانية
مؤلف طابا المصرية: استعادة الأرض بالقانون لا الحرب.. وتجربة التحكيم نموذج يُحتذى دوليًا
اتصال رفيع بين إسلام آباد وطهران .. شريف وبزشكيان يناقشان تهدئة التوترات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قانون بريطاني يصنع جيل بلا تدخين | وخبير بأكسفورد يحذر: السجائر الإلكترونية أخطر من التقليدية

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
محمد البدوي

قال الدكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، إن القانون البريطاني الجديد الذي يحظر التدخين على مواليد عام 2008 وما بعده يمثل خطوة حاسمة نحو القضاء على التدخين تدريجيًا، مشيرًا إلى أن هذا التشريع جاء بعد نقاشات موسعة وحصل على اعتماد رسمي من مختلف الجهات التشريعية والتنفيذية ليصبح ساريًا، في إطار خطة تهدف إلى تكوين جيل خالٍ من التدخين.

اختيار هذه الفئة العمرية

وأوضح سلمان، خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن اختيار هذه الفئة العمرية لم يأتِ بشكل عشوائي، بل يستند إلى دراسات علمية تؤكد أن غالبية المدخنين يبدأون هذه العادة خلال فترة المراهقة، لافتًا إلى أن من يتجاوز هذه المرحلة دون تجربة التدخين نادرًا ما يبدأ لاحقًا بعد سن 25 أو 30 عامًا.

وأشار إلى أن تقليل فرص التعرض للتدخين في سن مبكرة يعد استراتيجية فعالة للقضاء على الظاهرة على المدى الطويل، حيث يساهم في حماية الأجيال الجديدة من الوقوع في دائرة إدمان النيكوتين.

بديل آمن للتدخين التقليدي

وفي سياق متصل، حذر أستاذ المناعة من المخاطر المتزايدة للسجائر الإلكترونية، مؤكدًا أن الاعتقاد بأنها بديل آمن للتدخين التقليدي لم يعد صحيحًا، في ظل ما كشفت عنه الدراسات الحديثة من أضرار جسيمة تفوق أحيانًا السجائر العادية.

السجائر الإلكترونية

وأضاف أن السجائر الإلكترونية لا تقتصر أضرارها على المخاطر المعروفة للتدخين، بل تتسبب في مشكلات صحية إضافية، خاصة في الجهاز التنفسي، إلى جانب ارتباطها بأنواع جديدة من السرطانات، ما يجعلها تهديدًا متصاعدًا للصحة العامة.

المناعة السجائر الإلكترونية الشيشة مخاطر التدخين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

إشارات متضاربة في إسلام آباد .. تحركات دبلوماسية تنذر بإعادة مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية

حسام الشاعر :

حسام الشاعر : حادث 1997 كان صدمة كبيرة للسياحة لكنها لن تموت في مصر

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد